Sprema se izmjena važnog zakona: Utjecat će na izbore u Hrvatskoj

Piše Hina, 12. prosinca 2025. @ 07:20 komentari
Glasanje
Glasanje Foto: Ivo Ravlic/Cropix
U registar birača upisani su svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina i on se razlikuje od popisa birača.
  1. Božićnica
    HO! HO! HO!

    Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
  2. Napad nožem, ilustracija
    užas u njemačkoj

    Mladić izboden nožem u blizini božićnog sajma, napadač u bijegu
  3. Nasilje - 1
    EMISIJA PROVJERENO

    Brutalno su ga pretukli, uništili mu život i izvukli se: "I da su ga ubili, kad bi navršili 21. godinu, ne bi odgovarali, to je grozno"
Neplatiše alimentacije sve brojniji: "Pati i roditelj i dijete, to je njegovo pravo"
lažna nada
A trebala je to biti slamka spasa: "Sad im treba pomoć, a ja ne mogu..."
Bjegunac od zakona skrivao se u jaslicama
Uhitili ga
Bjegunac potražio zaklon na najluđem mjestu: "Mislio sam da je dio scene..."
PROVJERENO Ogorčeni mještani vode borbu s vjetrenjačama, potpisali peticiju: "Štetu ima domicilno stanovništvo, a korist par investitora"
priča provjerenog
Ogorčeni mještani vode borbu s vjetrenjačama, ostaju bez ključnog resursa: "Korist ima par investitora"
Velike poplave na sjeverozapadu SAD-a: Evakuirani deseci tisuća ljudi
Na sjeverozapadu SAD-a:
FOT/VIDEO Izlila se atmosferska rijeka: Velike poplave, evakuirani deseci tisuća ljudi
FOTO Ubojica Charlie Kirka se prvi put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
slučaj koji je potresao SAD
FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi se put pojavio na sudu: Udovica Erika imala poseban zahtjev, sudac ga uvažio
Krajem 2026. Ministarstvo pravosuđa planira izmjene zakona o registru birača
Veliki plan
Sprema se izmjena važnog zakona: Utjecat će na izbore u Hrvatskoj
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim firmama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
HO! HO! HO!
Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama: Neki se vesele, neki hvataju za glavu
16-godišnji mladić napadnut je nožem u njemačkom gradu Herfordu
užas u njemačkoj
Mladić izboden nožem u blizini božićnog sajma, napadač u bijegu
Hitni postupak trajao četiri godine pa propao: Nitko neće odgovarati za napad na studenta
EMISIJA PROVJERENO
Brutalno su ga pretukli, uništili mu život i izvukli se: "I da su ga ubili, kad bi navršili 21. godinu, ne bi odgovarali, to je grozno"
SAD podržao Japan u sporu s Kinom oko incidenta s radarom
Visoke tenzije
Na ivici ozbiljnog sukoba: Raste napetost između dviju velesila, reagirala i Amerika
Potres magnitude 6.7 pogodio sjeveroistočni dio Japana, izdano upozorenje za tsunami
Tlo ne miruje
VIDEO Snažan potres pogodio Japan: Izdano upozorenje za cunami, stižu prve snimke
Sin poznate pjevačice završio u istražnom zatvoru
Objavljeni detalji
Sin poznate hrvatske pjevačice završio u istražnom zatvoru: Napao indijske dostavljače, ukrao im bicikle i novac
