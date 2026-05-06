Kovač: "Zemljište na Bleiburškom polju upisano kao vlasništvo Počasnog bleiburškog voda"

Zamjenik predsjednika Počasnog bleiburškog voda (PBV) Milan Kovač izjavio je u srijedu da je pravomoćnom presudom austrijskog suda zemljište na Bleiburškom polju upisano kao vlasništvo PBV-a, istaknuvši i kako čine sve kako bi se ukinula zabrana komemoracije na tom mjestu.

"PBV je u sudskoj bitci natrag dobio tu zemlju u stopostotno vlasništvo i prije mjesec dana smo u gruntovnici uknjiženi kao vlasnici. To ostaje vječno vlasništvo PBV-a i hrvatskog naroda", rekao je Kovač na konferenciji za medije povodom obilježavanja 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u organizaciji PBV-a.

Najavio je i da im sada pred Ustavnim sudom Republike Austrije slijedi zadnja sudska bitka, odnosno stavljanje izvan snage, kako je rekao sramotne rezolucije austrijskog parlamenta kako izvršna vlast ne bi mogla na temelju te rezolucije zabraniti komemoracije na Bleiburškom polju i da se vrati hrvatski povijesni grb s prvim bijelim poljem.

Izrazio je uvjerenje da će austrijski pravosudni sustav pokazati da je Austrija pravna država, kao što je bio i slučaj kod vraćanja zemljišta PBV-u.

"Ako tu ne uspijemo idemo sve do Ujedinjenih naroda. Mi ne možemo odustati i pristati da je komemoracija, čiji je pokrovitelj Hrvatski sabor, najveći neonacistički skup u Europi", poručio je.

Kovač i glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije (HBK) Zvonimir Ancić najavili su da će se u petak, 15. svibnja, u 16 sati izmoliti molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće pokraj spomenika Bleiburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu i na Bleiburškom polju.

Molitve će predvoditi fra Pavo Dominiković, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu, a vijence će položiti i svijeće zapaliti predstavnici Veleposlanstva RH u Austriji i izaslanstvo PBV-a. Nakon toga bit će održana sveta misa u župnoj Crkvi svetog Petra i Pavla u Bleiburgu.

U subotu, 16. svibnja, u 9:30 na zagrebačkom groblju Mirogoj održat će se komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. Tom prilikom državna izaslanstva Republike Hrvatske, predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora, položit će vijence i zapalit svijeće pokraj Središnjeg križa.

Molitvu će izmoliti vojni biskup u RH mons. Jure Bogdan a dovu za žrtve islamske vjeroispovijesti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u RH, zamjenik glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Zagreb Mersad ef. Kreštić. Isti dan, misu će u Crkvi Muke Isusove u Macelju predvoditi vojni biskup u RH mons. Jure Bogdan.

Dan kasnije, u nedjelju će se na Radimlji kod Stoca održat središnja komemoracija u BiH za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. U ponedjeljak, 25. svibnja, u Posavskoj Mahali kod Odžaka održat će se središnja komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u Bosanskoj Posavini.