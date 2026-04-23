Agencija za medije najavljuje konferenciju "Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti"

Agencija za medije organizira konferenciju pod nazivom "Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti", koja će se održati 14. svibnja u Zagrebu, u Kaptol Boutique Cinema (Nova Ves 17), s početkom u 10:00.

Događaj će okupiti domaće i međunarodne stručnjake kako bi otvorili raspravu o dubokim promjenama u načinu na koji građani danas konzumiraju informacije i razumiju stvarnost.

U vremenu kada sve veći broj ljudi vijesti prati putem društvenih mreža, a istodobno raste i trend njihovog potpunog izbjegavanja, tradicionalni mediji suočavaju se s izazovima kakvi dosad nisu postojali. Nekada ključni kreatori javnog diskursa, mediji, danas dijele tu ulogu s algoritmima koji korisnicima serviraju personalizirani sadržaj, oblikujući individualizirane verzije stvarnosti.

Takva digitalna medijska arhitektura obilježena je nizom fenomena poput netransparentnih algoritama, smanjenog dosega određenih sadržaja, tzv. "shadowbanninga" te favoriziranja emotivno snažnih objava koje potiču angažman korisnika. Posljedice ovih procesa sve su vidljivije – od pada interesa za vijesti do narušavanja povjerenja u medije i institucije.

Na konferenciji će se otvoriti ključna pitanja: jesu li algoritamske promjene glavni uzrok izbjegavanja vijesti ili razloge treba tražiti i u tabloidizaciji medija te promjenama unutar novinarskih redakcija? Gdje se u tom kontekstu nalazi Hrvatska i jesu li hrvatski građani zaista među onima koji najviše izbjegavaju vijesti? Konačno, kakve sve to posljedice ima za demokraciju?

Među istaknutim govornicima je profesor političke sociologije Paolo Gerbaudo sa Sveučilišta Complutense u Madridu, koji će govoriti o fragmentaciji javnosti uzrokovanoj algoritamskim promjenama. Dr. sc. Ruth Palmer održat će predavanje o rizicima koje izbjegavanje vijesti predstavlja za demokratske procese. Palmer je, zajedno s Rasmusom Kleisom Nielsenom i Benjaminom Toffom, autorica knjige "Avoiding the News", čije će hrvatsko izdanje "Izbjegavanje vijesti" biti predstavljeno upravo na konferenciji.

Program uključuje i predstavljanje rezultata istraživanja Agencije za medije o informiranju hrvatskih građana i njihovim navikama vezanim uz konzumaciju vijesti. Istraživanje će predstaviti dr. sc. Ivan Burić i dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović. Završni panel okupit će stručnjake koji će raspravljati o ulozi regulatornih tijela, jačanju institucionalnog povjerenja te mogućim rješenjima za unapređenje kvalitete javnog dijaloga.

"U doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se informirati, a društvene mreže razlamaju zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova, sve više građana izbjegava vijesti i u potpunosti odustaje od aktivnog informiranja. Na konferenciji "Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti“, uz sjajne govornike, nastojat ćemo otvoriti javnu diskusiju o tome jesmo li pred trajnom promjenom načina na koji se zajednica informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu, što takva promjena znači za budućnost našeg društva i demokracije te možemo li vratiti institucionalno povjerenje, a pogotovo povjerenje u medije", poručio je Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za medije.

Sudjelovanje na konferenciji otvoreno je za novinare, urednike, medijske stručnjake, akademsku zajednicu, predstavnike institucija i organizacija civilnog društva te sve zainteresirane za razvoj kvalitetnijeg medijskog okruženja i jačanje demokratskih procesa.

Konferencija se organizira u sklopu mjere "Uspostava sustava provjere točnosti informacija" iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, a provode je Agencija za medije i Ministarstvo kulture i medija.

