Zoran Milanović častio je hadezeovce danas u Zadru. Plenkovića je pozvao da dođe raditi sklekove u Zadar, a nije zaboravio ni ministra obrane.

Ako se išta sa sigurnošću može reći za današnji dan, onda je to da je Zoran Milanović bio u elementu. Kao da je jedva dočekao pitanja novinara o zahtjevu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Na račun HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića sasuo je niz uvreda.

Neke je, poput plamenog jazavca, samo ponovio, ali pred novinarima je istresao i cijelu paletu novih. Udbaški nasljednik, sitne uši, banda... samo su neki od epiteta kojima je častio hadezeovce.

"Službeni stav plamenog jazavca, uz asistenciju uskršnjeg Zekanovića, je da sam se ja dogovorio nešto s generalima. Pazite, koja uvreda generalima. Da su pijuni. Ljudi bez karaktera, bez mozga. To je plameni jazavac rekao za Gotovinu. Neka dođe to u Zadar ponoviti ako se usudi", rekao je Milanović između ostalog.

Samo je škrgutao zubima

"Neka radi sklekove pred Gotovinom. Ako može ijedan napraviti. To je to. To je katastrofa, moralna katastrofa. U koju nas ta banda vodi! Nemam druge riječi. Jesam što govorio ova dva dana? Nisam. Lagano sam škrgutao zubima. Nije mi se sve to skupa sviđalo. I čekam što će hadezenjare reći. I prvo tremor, strah. Gledaju, njuškaju... Onda gurnu ove svoje sitne terijere. Onda Gotovina jučer pojasni to svoje pismo i evo ti plamenog jazavca", ljutio se.

Iako se on osobno nije izjašnjavao o slučaju pomilovanja, predsjednik se sjetio i omiljene mete - Marija Banožića. Poslije Zadra Milanović putuje na Brač.

"Idem helikopterom da iživciram Malog Baneta, da me može skinuti sa sačmaricom. Idem vidjeti kako funkcionira Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ako nas HDZ napadne. Ako će netko Hrvatsku doći glave, onda će to biti HDZ", zaključio je Milanović

