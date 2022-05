Moramo biti svjesni svijeta u kojem se nalazimo, poručio je predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je opet upozorio i na postupanja ministra obrane Maria Banožića.

Slavonski Brod slavi svoj dan, a tom prigodom grad je posjetio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda prigodno im se obrativši uz nekoliko poruka vezanih i uz širu aktualnu situaciju.

''Vrištat ćemo kao mala kornjača koja ne vrišti, ili mala žaba...''

''Kad se veliki tuku, mali se odmiču od stola. Mala nacija kao što je naša je nacija koja mora gledati svoje interese i biti svjesna što želi i kako to ostvariti'', opetovao je Milanović.



''Moramo biti svjesni svijeta u kojem se nalazimo. On nije protiv Hrvatske, nije zao, nije dizajniran da nas uništi. Ali - ako se sami ne pobrinemo za sebe, nitko nas neće čuvati'', upozorio je Milanović.



''Vrištat ćemo kao mala kornjača koja ne vrišti, ili žaba koju nitko ne shvaća ozbiljno... i naši interesi će biti gaženi, a da oni koji to čine toga uopće neće biti svjesni'', kazao je, između ostaloga, predsjednik Republike, koji je odgovarao i na pitanja novinara.

''Ostajem pri stavovima oko NATO-a. Erdogan isto radi za Putina kao i ja. Turska ima problem sa Švedskom. Mi nemamo, imamo problem preko Save, i to ozbiljan. Turska se bori za svoje interese. Turci reagiraju tek sada, Tursku pitaju tek sada, a možete misliti kako tretiraju nas ... a znao sam da će reagirati. Nas to sada stavlja u drugi plan'', kazao je Milanović odgovarajući je li promijenio stav oko NATO-a.

''Plenković pikira dva posla u Bruxellesu... HDZ je njegov talac''

''Plenković pikira jedan do dva posla u Bruxellesu. Volio bih da me demantira, ali ... nudi mu se više poslova, ali on pikira na dva i ne može ih dobiti ako bude glasan kao ja'', kazao je predsjednik Republike i zaključio da je ''HDZ Plenkovićev talac''.



''Što Hrvatskoj prijeti da se jasno, glasno i muški - muški, ako se smije primijeniti ta riječ, zauzme za svoje sunarodnjake u BiH? To da će te gledati kao krkana s Balkana u Bruxellesu? Pa što i da jesmo'', kazao je i poručio: ''Ja ovo ne radim zbog sebe niti svoje ostavštine... Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija, da ne velim nešto drugo, nego cijela Finska''



''Ovo nije contest (natječaj) između Plenkovića i mene'', zaključio je Milanović, koji je kazao da Plenković želi postati visoki povjerenik za vanjsku politiku ili predsjednik Europskog vijeća.



Govoreći o planovima Švedske i Finske da uđu NATO, kazao je: ''Kad gurate nos u sve i dijelite lekcije svakome, izloženo vam je oko i sad će morati Turcima dati neke stvari, oni su tvrđi od nas''.



''Da se s Turskom razgovaralo prije mjesec dana, ona ima poseban odnos s Rusijom... ne, nego dolazimo do trenutka kad se svira Oda radosti, a oni kažu: nitko nas ništa nije pitao'', kazao je Milanović.



''Ovo je pitanje rata i mira, pitanje glave'', zaključio je te ponovio: ''Erdogan isto radi za Putina kao ja''.



Osvrnuo se potom opet i na Banožića opetovavši da ministar čini kazneno djelo: ''Bavi se kriminalom i pogoduje neplatišama, koji varaju državu''.

''Čovjek poput Banožića ne može biti na čelu nijednog sustava''

''Takav čovjek ne može biti na čelu sustava obrane RH, nijednog sustava... Pitam DORH što rade'', kazao je.



''Ministar obrane je počinio kazneno djelo. Solicitirajući, tjerajući dvije osobe da počine kazneno djelo, država je ostala bez stotina tisuća kuna najma. Tri prostora su par godina zapečaćena i unutra su stvari uzurpatora. Vidite kako se može - ako se ministar ne zainteresira. On je maltretirao dvije zaposlenice Državnih nekretnina. Ministra se zaštitilo da ne ulazi u predmete, da ne bude sumnjiv. Maltretirao je te žene. To je šteta. Njemu treba oduzeti poslovnu sposobnost ili ga treba utamničiti", rekao je Milanović.



Osvrnuo se i na Gordana Jandrokovića kazavši: ''Jandroković će Plenkoviću zabiti vile prvom prilikom, i vjerojatno i sebe piknuti''.