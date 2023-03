Kolodvor u zraku – i to u Zagrebu. Riječ je o novom megaprojektu, za koji se trenutačno izrađuje studija. Za izgradnju treba puno novca, brdo dokumenata i godina, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević vjeruje u uspjeh projekta. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Vožnja u zraku trebala bi izgledati ovako: pruga se diže na stupove visine minimalno pet do šest metara. Protezala bi se od Glavnog željezničkog kolodvora do zapadnog dijela grada. Ispod lebdećeg kolosijeka mogu biti cesta, biciklistička staza, kafići – ovisno o tome što će biti riješeno studijom koja se tek treba izraditi.

"Zasad najrealnije izgleda dizanje, a ne spuštanje željezničke pruge pod zemlju jer je to jeftinije, bilo bi brže i to bi manje ometalo promet", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Za Dnevnik Nove TV potvrđeno je da ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković podržava ovaj projekt. Iz Hrvatskih željeznica odgovaraju da će samo studijska dokumentacija stajati 2,8 milijuna eura, a financirat će se iz europske i državne blagajne. Kažu da je prvom fazom obuhvaćeno povezivanje aerodroma sa središtem grada, a u drugoj se razmatra podizanje Glavnog kolodvora.

Još je sve u ranoj fazi, pa se ne zna puno o rokovima i iznosima. No poznato je da je riječ o kompleksnom projektu koji ne uključuje samo podizanje pruge nego i izmjenu svih instalacija. Koliko je to teško, govori i činjenica da je Beču za isti projekt trebalo 18 godina. S obzirom na to da Tomaševićev mandat traje još dvije godine, pitanje je može li u tom periodu uopće riješiti dokumentaciju.

Profesor s Fakulteta prometnih znanosti Marko Ševrović kaže da je optimistična prognoza izvedbe projekta 10, a pesimistična 20 godina.

"Jedna kvalitetna mreža željezničkih pruga koja će preuzeti funkciju dugosanjanog metroa i preuzeti funkciju javnog prijevoza koja bi ustvari željeznica trebala imati u Zagrebu", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

Metro, željeznička pruga do aerodroma, Zagreb na Savi – to su samo neki od projekata koje je najavljivao bivši gradonačelnik Milan Bandić. Ništa od toga nije se ostvarilo i pitanje je hoće li i za vrijeme Tomaševićeva mandata.

