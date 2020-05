Uoči izbora dijeli se šakom i kapom. Tako zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ponovno najavljuje gradnju podzemne željeznice.

Na zagrebačkom Stožeru, Bandić je otkrio detalje svoje nove, stare ideje o metrou kroz najuži centar grada.

Osim o metro, Bandić je na Stožeru govorio i o spotu kojeg je naručio za obilježavanje Dana Zagreba.

Za glazbeni spot rekao je da će svima dati hrabrosti. "Ja se naježim kad to čujem. Jedan bariton od Viteza do jednog nježnog glasića", rekao je Bandić, no nije otkrio koliko je spot koštao. Svi su pjevali za nula kuna, a ostalo su minimalni troškovi kaže.

"Mislim da je nađena mjera ili dobar ukus između onog što je tužno, što plaće, što traži pomoć i onoga što svijetli", kazao je.

Zasvijetlila je tako još jedna njegova ideja dok je dijelio materijal građanima stradalima u potresu. Najavio je gradnju metroa!

Na primjedbe da gradnja metroa nakon potresa i u trenucima kada su građanima razrušeni domovi, Bandić odgovara: "Ja sam znao da će biti reakcija. Da im ne vibriraju ispod prozora tramvaji i da ne gledaju kad će im ponovno prozori pasti ili strop. Zbog njih to radim, baš tih koji su najviše stradali i sad je prilika", poručuje Bandić.

Matro bi se, prema Bandićevim riječima trebao financirati kreditom ili javno-privatnim partnerstvom. "To objektivno može koštati, taj kilometar metroa, 350 do 400 milijuna eura, radi se o najužoj jezgri grada koji se za pet godina može realizirati. To je samo 70 milijuna eura godišnje", kaže gradonačelnik.

Za relaciju tri tramvajske stanice. No to je tek ideja, stvarnost je da je od 30 zahtjeva za gradske stanove, onih koji su ostali bez doma u potresu, ipak nekoliko pozitivno riješeno. Stanove će dobiti 9 obitelji. Kjučevi će im biti uručeni sutra u gradskom poglavarstvu.

