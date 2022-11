Dugoročna štednja energije nekima je odavno u fokusu, a energetska kriza intenzivirala je dodatno napore u tom smjeru. Beč je, između ostalog, odlučio sniziti temperaturu u javnom prijevozu, a što kani Zagreb, provjerio je DNEVNIK.hr.

Austrijska prijestolnica već godinama ulaže u energetsku učinkovitost i brojnim inovacijama potiče održivi razvoj javnog prijevoza. S obzirom na aktualnu energetsku krizu bečko gradsko poduzeće za javni prijevoz Wiener Linien dodatno radi na uštedi energije kroz smanjenje potrošnje.

Nove mjere od ove jeseni obuhvaćaju i snižavanje temperature u tramvajima, vlakovima podzemne željeznice i poslovnicama za dva Celzijeva stupnja te smanjenu rasvjetu na stanicama i zamjenu energetski neučinkovitih svjetiljki LED tehnologijom.

U zgradama se postavljaju prekidači s vremenskom sklopkom i senzori pokreta te se optimizira rad ventilacijskih sustava. Procjena je da će ovim mjerama uštedjeti oko 11 GWh struje godišnje, a na grijanju bi trebali uštedjeti oko šest GWh.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

Što kani ''mali Beč''?

Zagreb se voli uspoređivati s Bečom, čak ga se i često naziva ''mali Beč'', no pitanje je koliko od njega uči, a ono što građane u aktualnoj situaciji opet posebno brine je hoće li doći do poskupljenja karata, pogotovo nakon što su poskupjele ulaznice za gradske bazene i klizališta.

Cijene energenata predstavljaju najveći trošak za poslovanje ZET-a, a iz te gradske tvrtke za DNEVNIK.hr ističu da ''kontinuirano prate situaciju s porastom cijena energenata i provode aktivnosti na smanjenju troškova, a da se istovremeno nastavi pružati visoka razina kvalitete usluge prijevoza putnicima''.



Okretište na Borongaju Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



''U skladu s time, vozači tramvaja imaju naputak za primjenu tehnike vožnje kojom se postiže smanjenje potrošnje električne energije, a uštedi se doprinijelo i ograničenjem najveće brzine vožnje niskopodnih tramvaja. Također, tramvajska vozila imaju mogućnost rekuperacije električne energije, odnosno kod kočenja električnu energiju vraćaju u energetsku mrežu, u energetski sektor u kojem se nalaze. Tu energiju koristiti drugi tramvaj koji ubrzava, dok se jedan dio te energije koristi u tramvaju za ostale sustave'', objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.



Napominju i da osim vozača tramvaja i vozače autobusa također kontinuirano podsjećaju na primjenu defenzivne vožnje, čime se postiže ušteda goriva: ''Smanjenju potrošnje, kao i očuvanju okoliša, doprinosi se i kontinuiranom modernizacijom voznog parka kroz nabavku novih autobusa visoke EURO6 norme, poput 65 autobusa čiju isporuku očekujemo do kraja godine''.

Neki zatvaraju sportske objekte, Zagreb ide drugim putem: Poskupjet će ulaznice za bazene i klizališta, pogledajte kada i koje su nove cijene

Koji su daljnji planovi ZET-a?

''Svakako se razmatraju i mogućnosti uštede energije prilagodbom temperature u vozilima u nadolazećim zimskim mjesecima, u dijelu voznog parka gdje tehničke karakteristike vozila, odnosno sustava za grijanje to dozvoljavaju, s obzirom na to da je u dijelu vozila sustav tvornički podešen i automatiziran'', dodaju iz ZET-a.

Kad je riječ o cijeni karata, to pitanje se, kazali su za DNEVNIK.hr, već duže vrijeme razmatra u kontekstu gospodarskih okolnosti, poput porasta cijena energenata i opće inflacije što dovodi i do povećanja troškova ZET-a: ''Na temeljima odgovorne upravljačke politike i u dijalogu s Gradom Zagrebom kontinuirano se prati i analizira situacija po pitanju spomenutih okolnosti, a ovisno o povratnim pokazateljima, razmotrit će se eventualne korekcije u tarifnom sustavu, a o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnost''.



Ilustracija Foto: Patrik Macek/PIXSELL

ZET-ove mobilne aplikacije tko se sjeća još?

A javnost već jako dugo čeka da profunkcionira mobilna aplikacija za prodaju karata, koja je najavljivana već nekoliko puta, ali nikako da ugleda svjetlost dana.

Rad na mobilnoj aplikaciji za čiju je izradu putem javnog natječaja 2017. odabrana tvrtka KING ICT intenzivirao se dolaskom nove Uprave, istaknuo je Zeba.

"Vi ste divno ljudsko biće": Nesebična gesta vozača autobusa oduševila Zagrepčane



Mobilnom aplikacijom za prodaju karata korisnicima će se nuditi mogućnost dostupnijeg i jednostavnijeg plaćanja prijevozne usluge.

''Nakon registracije, odnosno izrade korisničkog računa, korisnici će u aplikaciji putem odgovarajuće platforme moći nadoplaćivati sredstava koja će koristiti za kupnju karata. Predviđeno je da se putem aplikacije može obaviti kupnja pojedinačnih karata, kao i registracija aktivne karte prilikom presjedanja u drugo vozilo. Također će se moći kupiti i mjesečni, odnosno godišnji kupon, no za to će prethodno biti potrebno na prodajnim mjestima ZET-a otvoriti korisnički račun uoči prve transakcije'', objasnio je Zeba.



No, kada će aplikacija, koja je plaćena nešto manje od dva milijuna kuna napokon početi raditi, i dalje je pitanje bez odgovora, nešto kao prazan displej voznog reda.