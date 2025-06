Sljedećih nekoliko dana nad Hrvatskom će se pružati jaka anticiklona. Zbog toga će se glavnina vlažnog i nestabilnog zraka zadržavati daleko od naših krajeva. Jedino će u petak na njezinom istočnom rubu iznad Hrvatske prolazno pojačati strujanje sa sjevera kontinenta koji će ipak malo ublažiti ljetnu toplinu.

U petak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti djelomice sunčano, a ponegdje će uz prolazno više oblaka biti slabe ili neznatne kiše. Najviše sunca bit će na Jadranu, osobito u Dalmaciji.

U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare olujna bura. Ujutro temperatura u unutrašnjosti od 16 do 21, u gorskom dijelu oko 14, a na Jadranu od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčanije mjestimice uz umjeren sjeveroistočnjak i najvišu temperaturu od 26 do 29 stupnjeva.

Sunčano će poslijepodne prevladavati i u istočnim predjelima. Puhat će većinom umjeren sjeverac koji će ublažavati ljetnu toplinu od 27 do 29 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu poslijepodne pretežno sunčano. U gorju će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području od 23 do 27, a na Jadranu od 29 do 32 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano, ne i posve stabilno. Poslijepodne može, uz jači razvoj oblaka, biti kratkotrajnog pljuska, osobito na jugu. Puhat će slaba do umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. Temperatura od 30 do 34 stupnja.

Temperatura mora, zbog bure, bit će u granicama današnjih vrijednosti od 22 do 24 stupnja, a ponegdje i stupanj niža.

UV zračenje malo će oslabjeti, no i dalje biti visoko ili vrlo visoko.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Jutra će biti ugodno svježa, no zato će najviša temperatura sve više rasti.

Tri dana more

I na Jadranu će prevladavati sunčano. U subotu još vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. Jutarnja temperatura malo će pasti, a najviša dnevna biti na granici ljetnih vrućina.

Produženi vikend proteći će, dakle većinom u znaku sunčana vremena. Jedino u petakl , a nešto manje i u subotu na Jadranu valja biti na oprezu zbog jake, podno Velebita i olujne bure.