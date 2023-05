Mnogi su se građani uznemirili da bi im prelaskom s prešutnih na dopuštena prekoračanja mogao biti ukinut ili smanjen minus. No život u crvenom nije nužan. Znate li koliko vas zapravo košta minus na računu i kako ga se možete riješiti?

Do 30. lipnja ove godine banke građanima moraju ponuditi prelazak s prešutnih na dopuštena prekoračenja po tekućim računima.



Mnogi su se odmah uznemirili da će im minus biti ukinut, no zapravo bi trebali razmišljati u smjeru da ga ukinu sami sebi.



Život u crvenom nije, naime, jeftin, a tu je i psihološki efekt osjećaja giljotine kod onih čiji se minus vrti oko maksimalnog iznosa i koji broje doslovce svaki euro koji dobiju te strahuju od povećanja troškova života.



Većina banaka samo će prešutna prekoračenja pretvoriti u dopuštena, no dijelu potrošača iznos minusa na računu mogao bi biti i smanjen. Njima će, kao i onima koji sami zatraže ukidanje, biti ponuđeno da razliku otplate na rate ili pomoću gotovinskih kredita. Oni se u nekim bankama mogu dobiti uz kamatu nižu od 5 posto, što znači da je plaćanje minusa na računu zapravo najskuplje kreditiranje, ali za mnoge ipak najkomotnije rješenje.



Kamatna stopa na prešutno prekoračenje kod većine banaka kreće se između 5,47 i 5,90 posto. To znači da potrošač koji je primjerice u minusu 1500 eura banci za tu uslugu plaća godišnje 84 eura ako uzmemo kamatu od 5,6 posto. No s obzirom na to da su banke bile vrlo široke ruke kad se radi o prešutnim prekoračenjima koja su išla i do trostrukog iznosa mjesečnih primanja, mnoge je minus koštao puno, puno više.

Ilustracija - 1 (Foto: Getty Images)

Minus je najskuplji oblik kreditiranja

Svaki financijski stručnjak reći će da je najbolje kada sami gospodarite svojim financijama umjesto da ovisite banci i kamatnim stopama. Iz minusa možete izaći i sami, ali za to je potrebna najprije čvrsta odluka, a onda i disciplina.

Bez obzira na razloge zbog kojih ste ušli u minus činjenica je da ćete ga jednom morati platiti, čak i ako ostanete bez posla, razbolite se ili vam se neplanirano povećaju troškovi života.



1. Trošite samo onoliko koliko imate



Ako želite izaći iz minusa, trošite samo onoliko novca koliko imate i samo na ono što je nužno: hranu, režije, rate kredita... Plaćajte gotovinom jer tada stvarno imate osjećaj koliko trošite. Kreditne kartice izvadite iz novčanika, a ako ni tada ne vjerujete sami sebi, dajte ih nekom od povjerenja na čuvanje.



2. Štedite za crne dane



Moguće je da vam se smanji plaća ili da dobijete otkaz, pa će vam trebati nešto novca sa strane, iako je teško razmišljati o bilo kakvoj štednji ako već sada jedva spajate kraj s krajem. No ako ste odlučili izaći iz minusa, morate imati fond za crne dane i izvanredne troškove kako opet ne biste otišli u crveno.



3. Isplanirajte rok otplate minusa



Minus ne možete otplatiti preko noći. Dva su načina; da ga otplatite gotovinom koju ćete stavljati sa strane ili pak gotovinskim kreditom koji ćete otplatiti za primjerice 12 mjeseci. Popišite svoje prihode i rashode, stavite na papir koliki su vam fiksni troškovi svaki mjesec i koliko biste shodno tome mogli štedjeti ili izdvojiti za otplatu gotovinskog kredita.



4. Napravite popis prihoda i rashoda



Ako vam na kraju mjeseca ostane novca, znači da ste u plusu. Naime, nekima se od ulaska u minus situacija promijenila nabolje, ali jednostavno ne vode računa o troškovima. No neki su i dalje u mjesečnom deficitu i teško im je otplaćivati nove financijske obveze. U svakom slučaju, trebalo bi napraviti popis troškova i dati prednost onima koji su najvažniji.



5. Čega se još mogu odreći i kako dodatno zaraditi



Morate jesti i imati krov nad glavom. No što je s odlaskom u kafiće, cigaretama koje opet poskupljuju, šopingom… Zbrojite sve svoje troškove. Važno je biti iskren prema sebi. Ako se ne možete odreći cigareta, nemojte to ni uračunavati u plan štednje. Jer ako se ne možete držati plana, znači da on nije ostvariv i da ćete odustati.

Ilustracija (Foto: Getty Images)



Ako na kraju shvatite da ipak ne možete sami, razmislite možete li pozajmiti od prijatelja ili rodbine novac (bez kamata) na godinu dana, ali zapamtite da i taj dug morate vratiti.



Na kraju, ostaje vam da odete u banku i uzmete gotovinski ili nenamjenski kredit koji je povoljniji od otplate minusa banci iz godine u godinu. Možete se odlučiti i za štednju na tekućem, ali za mnoge koji su već u dopuštenom prekoračenju to je preveliki izazov. No opcija je i ugovaranje trajnog naloga na štedni račun kako biste taj novac maknuli od sebe.



6. Obećajte sami sebi da ćete se plana držati



To je jednako važno kao i odluka da se riješite minusa. Jer ako opet završite u crvenom na duži rok, krećete ispočetka. U hitnim situacijama minus može biti jako dobar alat za brzi pristup gotovini. Naravno, samo ako ćete se brzo izvući iz crvenog i da to znate kako. Minus je ipak dugogodišnje kreditiranje s najnepovoljnijom kamatom, a banke računaju upravo na to da mislite da se ne možete sami izvući.