Bartulica o poduzetniku za kojeg se sumnja da je prijetnja Plenkoviću: "Sreo sam ga tijekom izborne noći..."

Ivko Marić je nakon svega osumnjičen sa suprugom za ilegalno posjedovanje pištolja, a u vlasništvu je imao, doznaje Dnevnik Nove TV, i pištolj MUP-a.

Pod svjetlima reflektora završio je na izbornu noć - u crvenom ferrariju vozio je Stephena Nikolu Bartulicu, a sad poduzetnika Ivka Marića policija provjerava - stoji li iza planiranja atentata na Andreja Plenkovića.



"Mi stvarno nemamo saznanja o takvim nekim tvrdnjama, a ponavljam stavlja mu se na teret sasvim drugo kazneno djelo", rekao je Mijo Golub, odvjetnik Ivka Marića.

Njega i suprugu terete za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Marić je zato u istražnom zatvoru. Policija mu je pokucala na vrata jer su, kako su priopćili - imali operativna saznanja o sigurnosnoj ugrozi visokog dužnosnika.



"Je li Ivko Marić i u kakvoj vezi s Andrejom Plenkovićem, jel se poznaju osobno?", upitala je reporterka.

"Ja nisam razgovarao u tom smjeru sa svojim branjenikom da bi mogao reć dal se oni znaju il ne znaju al prema onom što postoji u spisu ja mogu samo reć da to nema veze", rekao je Golub.

Ivko Marić Foto: DNEVNIK.hr



"Prema nekim informacijama jel, zapravo oni su slučajno došli do te informacije, nadzirana je neka druga skupina koja se bavi inkriminiranim radnjama i unutar razgovora između te skupine i ovog uhićenog je došlo do nekog saznanja ili prijetnje u tom smjeru", rekao je krimininalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.



"Ako se radi o visokim dužnosnicima koji su štićeni po posebnim zakonima, ne oni kao ime i prezime nego kao dužnost jer su bitni za funkcioniranje države tada naravno cijela situacija poprima dodatnu dimenziju", rekao je Tonči Prodan, sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu.



Doznajemo, kod Marića su pronašli i policijski pištolj.



"A to vam ne mogu sad niti potvrditi niti demantirati", rekao je Mijo Golub.



"Informacija je u tom smjeru da je prijavljena krađa pa nestanak u tom smjeru iz MUP-a dakle netko od djelatnika, zna takvih slučajeva biti, nije to jedini slučaj, naravno ako je ili ukraden pištolj onda se na crnom tržištu prodaje", rekao je Cvrtila.

Iz Bartuličine stranke danas šutnja, on sam odgovara nam ovako:

"Sve sam već rekao. Sreo sam ga na izbornoj noći i nisam od tada ga vidio. Smatram da se ovo koristi da se pažnja odmakne od puno bitnijih stvari", rekao je Bartulica.



Plenković jučer nije htio komentirati slučaj, ministar pravosuđa ovako to vidi:

"Kad prihvatite ovaj posao prihvaćate i mogućnost da ima i takvih situacija, ali vjerujem u institucije i rekao sam već imao sam i ja, ima svakakvih prijetnji, ali nisam plašljiva osoba", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.



Policija tek treba utvrditi je li bilo ozbiljnih planova kako nauditi premijeru.

