Loša vijest za građane, banke će ipak naplaćivati naknade: Pogledajte koje

Nakon što je Ministarstvo financija objavilo dobru vijest za građane - da će bankama zakonski onemogućiti da naplaćuju naknade za vođenje tekućeg računa građana, evo loše vijesti. Rastu naknade za ostale usluge.

Neke banke to su već napravile početkom godine, a od osmog siječnja će to će napraviti i najveća domaća banka. Još koji euro više, za vođenje svog računa - plaćat ćete ili već plaćate svojoj banci.

"Pa naravno kao i uvijek, neće oni biti na gubitku nego mi", rekla je Ana iz Zagreba.

"Mislim da banke uvijek nađu načina da zarade na građanima i da to nije ništa neobično. Ukinu jedno pa povećaju drugo", rekla je Silva iz Zagreba.

Ugovaranje i vođenje samo tekućeg računa, nećete plaćati. To je bankama zabranilo Ministarstvo financija. No Zagrebačka banka je ovih dana objavila da od 8. siječnja poskupljuje vođenje ostalih paketa.

"Promjena visine pojedinih naknada nije povezana ni na koji način sa zakonskim izmjenama kojima se omogućava besplatno korištenje osnovnog računa. Međutim činjenica je da su i druge banke, u skladu sa svojom politikom, znači puno prije ranih zakonskih izmjena išle u izmjenu i korekcija visine usluge", rekao je Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.

Erste banka to je napravila u veljači, OTP u travnju, a HPB u kolovozu. Iz Raiffeisena nam pak kažu, cijene ove godine nisu rasle, a zasad to nije u planu. Ako u Zagrebačkoj banci imate neki od starih paketa, recimo Klasičnu lepezu mogućnosti, plaćat ćete je tri eura i 60 centi više. Odnosno na godinu - 43 eura više. No, iz Zagrebačke banke nam kažu, neke naknade nisu rasle od 2007., neke od 2019. A troškovi poput energenata, poštarine, radne snage su rasli. Stoga i veće cijene za građane.

"Jasno nam je da cijene za nekoga mogu predstavljati malo, za nekoga puno. Različite su situacije, u tom smislu razumijemo intenciju ministarstva da gura taj besplatni osnovni račun. I mislimo da će to biti rješenje za sve koji smatraju da su im cijene previsoke. S druge strane moram naglasiti dugo vremena se nisu dizale naknade banaka i u kontekstu europskih banaka stojimo ispod prosjeka", rekao je Maljković.

Bile naknade ispod ili iznad europskog prosjeka, svako povećanje građanima je itekako bitno.

"Već je dosta toga poskupljenja, ne znam, a šta ćemo", rekla je Ruža iz Zagreba.

"Imam nešto malo, nekih osam eura. Možda će sada to biti i 15, tko to zna, ali ne možete si pomoći jer morate imati preko banke i to je to", rekla je Ana iz Zagreba.

"Znate kaj, koliko imam mirovine, ni nemam potrebe za neke dodatne usluge", rekla je Dragica iz Zagreba.

Do kraja godine, banke HNB-u moraju dostaviti objašnjenje po kojim su kriterijima mijenjale cijene svojih usluga i naknada.

