Umjesto božićnice - otkaz: Pokrenuta je inicijativa za učitelje na zamjeni koje sustav iskorištava, a ne nagrađuje

Sramotan tretman učitelja koji u školama rade na zamjenama - pred blagdane im se uručuje otkaz kako ne bi dobili božićnice, uskrsnice i darove za djecu. Učitelji na zamjeni odlučili su reći dosta, pokrenuli su inicijativu, od resornog Ministarstva očekuju hitne promjene.

Nikolina radi kao vjeroučiteljica na zamjeni u osnovnoj školi kod Slavonskog Broda, a za božićni poklon dobila je otkaz.

"Uvijek pred blagdane nas po zamjenama koji radimo u školama otpuste. Najčešće se to događa pred Božić, Uskrs i ljetne praznike, a najčešće je razlog taj da nam ne žele isplatiti božićnice. Najčešće se onda vraćamo nakon praznika na isto radno mjesto jer osoba koju smo mijenjali, ponovno otvara bolovanje", rekla je vjeroučiteljica i magistrica teologije Nikolina Šarić.

Otkaz joj je jučer uručen, iako je osoba koju mijenja, kaže, na bolovanju do kraja 12. mjeseca. Zbog svega naravno božićnicu nije dobila. Ovo nije prvi put da joj je otkaz uručen uoči blagdana.

"Ja tri godine radim u osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji i meni se ovo događalo svake godine po dva do tri puta. Ove godine sam dobila uskrsnicu, isplaćena mi je na račun i nakon dva dana sam je morala vratiti. Mi odradimo sve poslove koje trebamo, još ako smo razrednici i e dnevnik, izdamo sve moguće potvrde, sve odradimo i onda na to još dobijemo otkaz. Pred blagdane bude zaista velika količina posla i to sve odradimo i ne budemo za to primjereno nagrađeni", rekla je vjeroučiteljica.

Tražila je očitovanje škole i resornog Ministarstva, ali bez odgovora. Bez odgovora je ostala i ekipa Dnevnika Nove TV. Iz Sindikata kažu kako je prekid radnog odnosa u vrijeme blagdana postao praksa. Da su svake godine u prosincu i lipnju zatrpani takvim porukama, ali ništa po tom pitanju ne mogu učiniti.

"Tu se ništa ne krši jer se sve radi da bude zakonski pokriveno. Ono što se krši je nešto važnije od bilo kakvog propisa, a to je propis ljudskosti, propis kolegijalnosti. Nikad naravno nisam uspio doznati koliko se uštedi novaca tako, ali ono u što sam siguran da je to primjer uštede na krivom mjestu", rekao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.



Jedino što u ovom slučaju mogu, kaže, su pritisci na vlast. Što sada i pokušavaju, pokrenuta je inicijativa Pravda za zamjene. U tjedan dana okupila je 200-tinjak učitelja i profesora na zamjenama.

"Ja zaista volim svoje zanimanje, volim raditi u školi. Ja ne planiram odustati od svog zanimanja, od rada s djecom u školi, ali kroz inicijativu koja sam pokrenula, a koja se zove "Pravda za zamjene" željela bih da se javnost osvijesti, da ministarstvo pogleda na nas, da nam da zakonska prava i da iako radimo na zamjenama da budemo dostojanstveni na tom mjestu, da imamo pravo i da budemo jednaki", naglasila je Šarić.

Trenutačno nemaju jednaka prava iako imaju veliku ulogu jer škole ne mogu funkcionirati bez zamjena. Sustav koji ih treba šalje upravo suprotnu poruku; da ih ne cijeni i ne uvažava i to baš u blagdansko vrijeme.

Pročitajte i ovo Novi Crobarometar Ekskluzivno istraživanje: Afere naštetile HDZ-u i Možemo!, jedna stranka doživjela potop rejtinga

Pročitajte i ovo Jocker broj Kakva sreća: U Slavoniji osvojen Jackpot!