Mnogi ovo ne vole raditi, ali je jako korisno: Znate li koliko često treba prozračiti stan?

Posljednjih dana budimo se niskim temperaturama, one tijekom dana porastu i za deset stupnjeva. Prostorije u kojima boravimo grijane su i zatvorene, računi za energente kojima se grijemo su visoki, a mnogi nevoljko otvaraju prozore i puštaju unutra hladni svježi zrak. No evo zašto bi jedan jači propuh ipak trebali napraviti i koliko često.

Četveročlano kućanstvo svaki dan ispusti u zrak gotovo šest do dvanaest litara vode. Topli zrak u stanovima može apsorbirati više vlage od hladnog zraka izvana, zbog čega je topliji stan ujedno i vlažniji.

Preporučuje se zrak u prostoriji u potpunosti izmijeniti barem tri do četiri puta dnevno, slažu se stručnjaci. Razlog se krije u vlažnom i ustajalom zraku u prostorijama.

Koliko često i koliko dugo provjetravati?

Za pravilnu izmjenu zraka, na temperaturama ispod nule dovoljno je tri do pet minuta provjetravanja.

Iako se strahuje od hlađenja ugrijane prostorije, istina je da se unutarnji zidovi teško mogu ohladiti takvim kratkim provjetravanjem.

Prozračivanje na niskim temperaturama:

Temperature ispod 0 stupnjeva: Prozore otvorite samo na 5 minuta.

Temperature između 0 i 10 stupnjeva: Dovoljno je oko 10 minuta prozračivanja.

Temperature iznad 10 stupnjeva: Prozori se mogu otvoriti na 15 minuta.

Prozore uvijek treba širom otvoriti i nakon spavanja i nakon kuhanja.

Ilustracija Foto: Getty Images

Kada je najbolje vrijeme za kratki propuh?

Ovisno o korištenju prostorije, preporučuje se da prozračivanje odmah nakon tuširanja, kupanja, kuhanja ili spavanja.

Spavaću sobu treba dobro prozračiti odmah nakon ustajanja, a često provjetravanje potrebno je i prilikom sušenja rublja u stanu, bilo da je riječ i stalku za rublje ili o sušilici. Mnoge biljke i akvariji također su izvori vlage zbog kojih treba provjetravati prostorije, kao i mokri ručnici i kuhinjske krpe.

Preporučuje se da temperatura u stanu bude između 18 i 22 stupnja, a relativna vlažnost zraka između 40 i 60 posto, ovisno o kvaliteti izolacije stana, upozoravaju stručnjaci.