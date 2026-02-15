Temperature su drastično pale, a to nije jedino što će padati: Stiže snijeg, mogao bi biti obilan
Piše DNEVNIK.hr,
15. veljače 2026. @ 19:40
Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja upozorava na nastavak hladnog i promjenjivog vremena.
Nakon kiše i bujičnih poplava okrenulo je na buru koja je brzo pokazala svoju snagu. Jak vjetar s orkanskim udarima rušio je predmete, otežavao je svakodnevne aktivnosti i pomrsio planove mnogih putnika..
Meteorolog Darijo Brzoja upozorava da će se promjenjivo i hladno vrijeme nastaviti. Temperature su u većini zemlje drastično pale, a u nadolazećem tjednu uz kišu očekuje se i susnježica, dok je u gorju moguć i obilniji snijeg. Snježne pahulje zabilježene su u Lici i Slavoniji, a građani trebaju biti oprezni zbog temperaturnih oscilacija.
Stručnjaci savjetuju slojevito odijevanje, praćenje vremenske prognoze i pridržavanje uputa liječnika, osobito kroničnim bolesnicima jer nagle promjene temperature mogu povećati rizik od moždanih i srčanih udara. Građani koji prate vremenske prilike ističu da osjećaju glavobolje i tegobe prilikom naglih promjena, posebno nakon južine.
