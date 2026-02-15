Temperature su drastično pale, a to nije jedino što će padati: Stiže snijeg, mogao bi biti obilan

Nakon kiše i bujičnih poplava okrenulo je na buru koja je brzo pokazala svoju snagu. Jak vjetar s orkanskim udarima rušio je predmete, otežavao je svakodnevne aktivnosti i pomrsio planove mnogih putnika..

Meteorolog Darijo Brzoja upozorava da će se promjenjivo i hladno vrijeme nastaviti. Temperature su u većini zemlje drastično pale, a u nadolazećem tjednu uz kišu očekuje se i susnježica, dok je u gorju moguć i obilniji snijeg. Snježne pahulje zabilježene su u Lici i Slavoniji, a građani trebaju biti oprezni zbog temperaturnih oscilacija.

Stručnjaci savjetuju slojevito odijevanje, praćenje vremenske prognoze i pridržavanje uputa liječnika, osobito kroničnim bolesnicima jer nagle promjene temperature mogu povećati rizik od moždanih i srčanih udara. Građani koji prate vremenske prilike ističu da osjećaju glavobolje i tegobe prilikom naglih promjena, posebno nakon južine.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Dine Ćevid.