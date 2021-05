Svatko od nas ima svoj tip kave. Crna, capuccino, espresso, macchiato, sa šećerom ili bez, s mlijekom ili pjenom na vrhu…

O kavi isto tako ima puno mitova, koji zapravo uopće nisu istiniti. Primjerice da kava izaziva nesanicu. To uopće nije točno, jer kad popijete šalicu kave tijelo gotovo odmah apsorbira kofein, ali ga isto tako brzo i odbacuje. Kofein nakon konzumacije prolazi kroz jetru i 75 posto izlazi van iz tijela u roku od 4 do 7 sati. Nesanice ne bi trebalo biti ako konzumirate dvije do tri šalice dnevno.



Isto tako mit je da kava izaziva dehidraciju - ispijanje umjerenih količina kave (od jedne do tri šalice dnevno) neće izazvati nikakvu dehidraciju - navodi Marie Barone, nutricionistkinja s američkog medicinskog centra UC Davis u Kaliforniji. Uz to - voda koju koristimo kako bismo skuhali kavu računa se kao unos tekućine.

PR Foto: PR

Kava zapravo ima neke fantastične benefite za naše tijelo jer sadrži antioksidante. Isto tako redovito konzumiranje kave poboljšava razinu koncentracije što znači i povećanu učinkovitost na poslu i u privatnom životu.Svako voli svoju kavu na svoj način, a baristi tvrde kako lako mogu prepoznati čovjeka prema kavi koju kod njih naručuje. Koji ste vi tip?

1. Crna kava

Domaća ili “turska” izbor je onih koji vole jednostavnost. Strpljivi su, mirni, učinkoviti, ali nemaju vremena za bilo koju kavu osim crne, jer sve ostale smatraju “besmislicama”. Kod njih se zna - domaća, malo jača, s ili bez šećera, ispija se odmah ujutro i to dugo. Isto tako ih se ne bi trebalo uznemiravati dok ne popiju svoju prvu šalicu.



2. Espresso

Rođeni ste vođa koji zna kako biti učinkovit. Odmah prelazite na stvar, uvijek ste u pokretu i živite za rokove. Kalendar vam je prepun, žurba vam je drugo ime, a često naručujete i dupli espresso kako ne biste gubili vrijeme.

3. Macchiato

U pitanju je espresso s “mrvicom” mlijeka, a oni koji naročito uživaju u ovoj vrsti kave su dobro organizirani, sve rade i stižu na vrijeme, pouzdani su i odani. Vole dozirati zadovoljstva, ali ne pretjeruju s njima.

4. Cappuccino

Ako uvijek birate capuccino znači da ste romantična i optimistična osoba, sofisticirane prirode. Kreativni ste, maštoviti, sanjalica i pomalo tajanstveni, ali i vrlo druželjubivi pa vam je kafić često drugi dom.

5. Latte

Volite komfor i baš poput vašeg lattea volite omekšati gorčinu života. Opušteni ste i realistični, ali ne donosite lako odluke. Uživate u malim stvarima u životu i moguće je da ste ponosni vlasnik mačke.

Zamislite da možete imati svoju kavicu koju najviše volite svaki dan, a uz to napraviti i omiljeni napitak članovima obitelji i prijateljima. Tu vam u pomoć priskače Philips 5400 LatteGO aparat, koji može napraviti 12 vrsta kave - baš poput onih u kafiću. U udobnosti vašeg doma možete isprobavati okuse i spremiti personalizirane postavke koje vam omogućavaju da baš uvijek dobijete jednako savršeni okus svoje omiljene vrste kave.

PR Foto: PR

Jer dobar dan se po dobroj kavi poznaje!