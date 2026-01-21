Drama u Slavoniji: S neočišćenih kamiona padao led po vozilima, probio vjetrobransko staklo

Na području PU vukovarsko-srijemske, u utorak je zabilježeno više prometnih nesreća. Neodgovorni vozači koji su zanemarili zimske uvjete uzrokovali su dvije.

Kako javlja policija, u prijepodnevnim satima na državnoj cesti D-46 kod Đeletovaca, nepoznati vozač nije skinuo led s teretnog automobila prije uključivanja u promet.

Kretanjem kroz zavoj udesno, led je pao s vozila i probio vjetrobransko staklo drugog teretnog automobila, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 45-godišnji državljanin Bugarske.

45-godišnjak je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen.

I u Tovarniku se u prijepodnevnim satima dogodila prometna nesreća uslijed pada leda s teretnog skupa vozila.

Led je pao na prednji dio automobila kojeg je vozio 80-godišnjak, a na svu sreću nitko nije ozlijeđen. Ipak, na automobilu 80-godišnjaka nastala je materijalna šteta.

"Podsjećamo vozače motornih vozila da su, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, dužni prije uključivanja u promet očistiti zaleđena stakla te ukloniti sav snijeg i led s cijelog vozila, uključujući i krov, sve staklene površine, retrovizore, svjetla i registarske pločice. Također, skrećemo pozornost vozačima teretnih automobila da očiste od leda i snijega krovove priključnih vozila. Kretanje s neočišćenim vozilom nije samo neodgovorno i opasno, već i kažnjivo. Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kazniti će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom koje nije očišćeno od snijega i leda", upozorila su iz policije.