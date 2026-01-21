Kako pokopati kućnog ljubimca: Ove stvari ne smijete raditi, ali ima i jedna dobra vijest

Smrti voljenog kućnog ljubimca za mnoge je građane veliki emocionalni šok, a posebno žalosti činjenica da za tijelo kućnog ljubimca gotovo da nije predviđeno nikakvo posebno zbrinjavanje doli ono u zajedničkim spalionicama.
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
Kaos
VIDEO Snimke koje lede krv u žilama: Valovi visoki devet metara pogodili turistički raj
pronašle način
Uhićene hrvatske bankarice! Ukrale 2,4 milijuna eura, policija otkrila detalje
U Hrvatskoj je naime zakonom zabranjeno samostalno pokapanje kućnih ljubimaca na javnim površinama, u šumama ili u vlastitim dvorištima.
Groblje kućnih ljubimaca - 8
Foto:
Cropix
Prema važećim propisima i Zakonu o veterinarstvu, životinjski leševi smatraju se nusproizvodima životinjskog podrijetla koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja te onečistiti podzemne vode.
Pravilo nije bezazleno, a kazne za ilegalno zakapanje ljubimaca mogu biti vrlo visoke.
Groblje kućnih ljubimaca - 1
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 10
Foto:
Cropix
Zašto se ne smiju pokapati kućni ljubimci?
Glavni razlozi za zabranu samostalnog pokapanja kućnih ljubimaca su zaštita zdravlja ljudi i životinja te očuvanje okoliša. Detaljni razlozi su sljedeći:
- Zaštita podzemnih voda - Hrvatska se uvelike oslanja na podzemne vode za opskrbu pitkom vodom. Raspadanje tijela životinje u tlu oslobađa toksične tvari i mikroorganizme koji mogu prodrijeti u vodonosnike, što predstavlja ozbiljan ekološki i zdravstveni rizik.
- Sprječavanje širenja zaraznih bolesti - Mnoge bolesti koje uzrokuju smrt kućnih ljubimaca mogu se prenijeti na druge životinje ili ljude. Zakapanje bez stručnog nadzora ne jamči uništavanje patogena, a divlje životinje ili drugi kućni ljubimci mogu otkopati tijelo i tako proširiti zarazu.
- Kemijsko onečišćenje - Ako je ljubimac bio podvrgnut eutanaziji, u njegovom tijelu ostaju visoke koncentracije snažnih anestetika. Ovi spojevi ostaju stabilni dugo nakon smrti i mogu biti smrtonosni za životinje koje dođu u dodir s ostacima, a također zagađuju okolno tlo.
- Kontrola populacije i identifikacija - Svi kućni ljubimci moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Službeni postupak zbrinjavanja osigurava da se smrt životinje ispravno evidentira, čime se sprječavaju zlouporabe poput napuštanja životinja ili ilegalne trgovine.
Groblje kućnih ljubimaca - 2
Foto:
Cropix
Što onda učiniti s uginulim ljubimcem?
Kada kućni ljubimac ugine, potrebno je sigurno zbrinuti tijelo i ljubimca službeno odjaviti Ovo su konkretni koraci:
- Zbrinjavanja tijela - Najčešće je to preko vaše veterinarske ambulante. Veterinari imaju ugovore s ovlaštenim službama koje preuzimaju tijelo na takozvano grupno zbrinjavanje. Tijelo se odvozi u kafileriju na neškodljivo uklanjanje. U slučaju uginuća životinje kod kuće, veterinar će također organizirati prijevoz i preuzimane tijela.
- Obavezna odjava ljubimca – Ljubimac se nakon uginuća mora odjaviti u Upisniku kućnih ljubimaca, što će također učiniti veterinar, koji će a temelju potvrde o smrti trajno odjaviti životinju iz baze podataka.
Groblje kućnih ljubimaca - 17
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 16
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 7
Foto:
Cropix
Što ako ne želim ostaviti tijelo kod veterinara već želim ukopi ili kremiranje?
Pojedinačno kremiranja na razini veterinarskog zbrinjavanja nije moguće. U Hrvatskoj za sada postoje samo dva službena i registrirana groblja za kućne ljubimce koja nude usluge ukopa u zemlju ili pohrane urni:
Ovo je najsuvremeniji objekt u Hrvatskoj koji objedinjuje groblje i krematorij. Nudi usluge pojedinačnog ili grupnog kremiranja, ukop u zemlju, polaganje urni u kazete te usluge "Šume sjećanja" za prosipanje pepela.
- Groblje kućnih ljubimaca (Rijeka)
Nalazi se u sklopu groblja Kozala i jedno je od najstarijih takvih groblja u Europi. Nudi usluge klasičnog ukop u zemlju na uređenim parcelama. Grobljem upravlja komunalno društvo KD Kozala, gdje se mogu provjeriti dostupna mjesta i uvjeti zakupa.
Oba groblja nude ili mogu organizirati prijevoz uginulog ljubimca od vašeg doma ili veterinarske ambulante do samog groblja.
Groblje kućnih ljubimaca - 3
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 4
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 5
Foto:
Cropix
Groblje kućnih ljubimaca - 6
Foto:
Cropix
Kako kremirati tijelo u drugim gradovima?
Osim groblja kućnih ljubimaca u Zagrebu i Rijeci, u Hrvatskoj ima nekoliko privatnih tvrtki koje nude isključivo usluge kremiranja, bez ukopa, ali uz mogućnost pohranjivanja pepela u urnu.
Napoznatije su:
- Pet Memo (Samobor) - Prvi privatni krematorij za kućne ljubimce otvoren u Hrvatskoj, nude individualno i skupno kremiranje, širok izbor urni i spomenara, te uslugu preuzimanja ljubimca na području cijele Hrvatske.
- Pet 4Ever Hrvatska (Varaždin) - Nudi uslugu individualne i zajedničke kremacije, uz preuzimanje na adresi vlasnika ili veterinara 0-24h. Pokrivaju područje cijele Republike Hrvatske.
- Krematorij "In Loving Memory" As Eko d.o.o. (Šibenik) - Prvi krematorij za kućne ljubimce u Dalmaciji. Nude usluge kremiranja za vlasnike iz Šibenika, Splita i okolnih područja
- Privatne tvrtke fokusiraju se isključivo na kremiranje i usluge prijevoza, urne i spomenara te nemaju mogućnost klasičnog groblja i pohrane urne.
-
-
-