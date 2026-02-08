Tanji kaput, ali kišobran u ruci! Evo kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

U mnogim krajevima barem malo kiše. Od Istre do Dalmacije, od zapada prema istoku, dosta razasuto. Jedan prilično tvrdoglav oblačni sustav, vrlo usko od Zagreba prema Bjelovaru i kasnije Virovitici cijelo prijepodne sipao je oborinu.

Nije bilo puno kiše, svega nekoliko milimetara, no iz perspektive jedne takve lokacije, teško je pojmiti kako je ukupno u zemlji, u našim krajevima danas ipak bilo i dosta sunčanih razdoblja.

Promjenjivo i povremeno kišovito, i dalje uz sunčana razdoblja nastavit će se i sljedeći tjedan. Dodatno, bit će i iznadprosječno toplo: po temperaturi, otprilike smo mjesec dana bliže proljeću nego to pokazuje datum.

Ukratko, i sljedećih dana nosimo kišobrane, a jakne, bar do vikenda mogu biti i one laganije.

Jutro

Pred nama je oblačno prvo jutro u novom tjednu. Kiša je najizglednija u Središnjoj Hrvatskoj, Banovini i Posavini, gorskim krajevima i u Dalmaciji. U kopnenom području zapuhat će sjeveroistočni i istočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 d 6, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Malo kiše povremeno na zapadu i sjeverozapadu zemlje može biti i poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 8 do 10 stupnjeva.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, većinom oblačno, dok će kiše biti vrlo rijetko, vjerojatnije u Posavini, nego sjevernije. Puhat će slab do umjeren istočni, poslijepodne i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između 8 i 11 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj isto će prevladavati oblačno, povremeno uz kišu, češće u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu naoblaka će se poslijepodne mjestimice kidati i smanjivati. Na moru će puhati uglavnom slaba do umjerena bura i istočnjak: uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, sutra u gorju od 5 do 8, a na sjevernom Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji će prevladavati oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak: vjetar prema otocima pri tom ponegdje može biti i jak. Dnevna temperatura, većinom između 11 i 14 stupnjeva.

Tri dana kopno

I u nastavku tjedna najvećim dijelom oblačno, s kišom u nizinama unutrašnjosti uglavnom u srijedu i četvrtak, dok su šanse za oborinu najmanje u utorak. Tad će na kopnu biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren, u gorju i jak južni i jugozapadni vjetar, osobito u srijedu. Svakim danom bit će mrvicu toplije, iznad prosjeka za doba godine.

Tri dana more

I na Jadranu će se zadržati promjenjivo, u srijedu i pretežno oblačno, a kiša je moguća svih dana. Najviše upravo u srijedu, ali i četvrtak kad se očekuju i lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će većinom umjereno jugo, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u utorak na sjevernom Jadranu i umjerena bura i istočnjak. Jugo će najjače biti u srijedu. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Sljedeći vikend

Gotovo cijeli sljedeći tjedan dakle, vrijeme će biti nestabilno, povremeno uz kišu ili na moru pljuskove i grmljavinu. Bit će i za doba godine toplo, i tako najvjerojatnije sve do vikenda kad postoje realne šanse i za zahladnjenje.