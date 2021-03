Kiretaža bez anestezije zahvat je kojega se boji svaka žena u Hrvatskoj. Prije tri godine brojne su žene svjedočile o stravičnim iskustvima koja su prošle u bolnicama. Digla se velika medijska prašina. Nekoliko žena za DNEVNIK.hr ispričalo je svoja iskustva, tvrde da se ništa nije promijenilo.

Jedna od žena koje su se sada odlučile progovoriti o svojem iskustvu je djevojka (podaci poznati redakciji) koja inače živi u Austriji. Njezino potresno iskustvo počelo je spontanim pobačajem, a nastavilo se u Općoj županijskoj bolnici Požega.

"U travnju 2019. odlučili smo otići na odmor u Hrvatsku jer je trudnoća bila uredna i moj ginekolog iz Beča dao nam je zeleno svjetlo. Dva dana poslije dobila sam trudove, pukao mi je vodenjak, a plod je iz mene ispao u WC školjku", kazala je djevojka za DNEVNIK.hr.

"Hitna je došla jako brzo. Ležim na stolu u bolnici, dolazi ginekolog, jako neljubazan i pita me što ću ja tu. Jedna od sestara mu je rekla da sam imala spontani pobačaj u 13. tjednu trudnoće, a on je zatim rekao da me vode odmah u salu na kiretažu. Druga sestra ga je pitala da mi da anesteziju, a on je rekao: 'Ne!' Ja ležim na stolu, ne znam što me čeka, dvije me sestre drže - jedna za lijevu ruku, druga za desnu, a on radi kiretažu. Bolovi su bili užasni", opisala je.

"Od bolova sam pokušavala stisnuti noge, a ginekolog je rekao da budem mirna kako bi završio posao. Nakon kiretaže sestre su me pohvalile da sam to jako dobro izdržala. Deset minuta nakon svega moj zaručnik je ušao u sobu i kada me je vidio, šokirao se. Rekao mi je da sam bila sva plava", rekla je djevojka.

"Prvi dan bilo je nemoguće ustati sama iz kreveta, hodala sam zgrbljena i sva u bolovima, drugi dan nije bilo ništa bolje, a treći dan su me pustili kući. Ginekolog me tijekom zahvata pitao jesam li ponijela plod sa sobom", opisala je.

"Moj ginekolog u Beču bio je šokiran kad sam mu ispričala što se dogodilo u požeškoj bolnici i rekao je da to nije normalno u današnje vrijeme - raditi nekome kiretažu bez anestezije", ispričala je djevojka.

Ginekologinja ju poslala u Šibenik

Jedna Splićanka navodi kako ju je prije nekoliko tjedana ginekologinja savjetovala da na kiretažu iz Splita ode u Šibenik.

"Kad me pregledala ultrazvukom, uočila je zadebljanje maternice, sjela je, pogledala me i zabrinutim glasom upitala: 'Imate li koga u rodilištu?'", počinje svoju priču Splićanka i navodi da je odgovorila ginekologinji kako nema nikog poznatog na tom odjelu bolnice.

"Doktorica je odmahnula glavom i rekla: 'Ne mogu vas poslati pod nož, tamo to rade na živo'. Znači - rodilište Split! Žene već godinama idu iz Splita u Šibenik obaviti kiretažu. Ima žena koje ne smiju uzimati hormone, nemaju novca da privatno naprave bezbolan zahvat, pa im ne preostaje drugo nego otići u drugi grad", ispričala je Splićanka.

Bolnice nemaju dovoljno anesteziologa

U Hrvatskoj nedostaju anesteziolozi, a koliko je situacija ozbiljna te jesu li pokrivene potrebe svih bolnica i pacijenata, pitali smo u Hrvatskom društvu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu (HDAIL).

Od predsjednice HDAIL-a doc. dr. sc. Višnje Ivančan doznajemo da problem zaista postoji.

"Kiretaže rade ginekolozi. Kada pacijenticu stave na pisani program i obavijeste anesteziologa da će raditi kiretažu, ona je uvijek napravljena uz adekvatnu sedaciju i analgeziju i prolazi bez stresa vezanog za bol i neugodu! O tome zašto neke pacijentice imaju ružna iskustva morate pitati ginekologe koji rade kiretažu bez anesteziologa!" odgovorila je Ivančan za DNEVNIK.hr.

Navodi da joj nije poznat točan broj anesteziologa zbog fluktuacije - odlazak u penziju, polaganje ispita iz anesteziologije i stjecanje titule specijalista, odlazak na rad u inostranstvo, prestanak rada u državnim ustanovama i zapošljavanje u privatnim klinikama.

U Hrvatskoj malo više od 600 anesteziologa

"Broj anesteziologa u državnim bolnicama, uzimajući sve te faktore u obzir, malo je viši od 600", dodaje Ivančan. Naravno, malo ih je posvuda u svijetu, pa tako i kod nas, ističe.

"Razlozi su brojni. Jedan je od razloga što je to izuzetno zahtjevno i stresno zvanje, pa se mladi liječnici ne odlučuju na tu specijalizaciju. Drugi je razlog napredak medicine pa su ostale specijalnosti (kardiolozi, neurolozi, rendgenolozi, gastroenterolozi...) postale invazivnije i rade zahvate u kojima bolesnik mora biti miran tj. sediran i analgeziran, tj. anesteziran. Stoga radno mjesto anesteziologa više nije samo kirurška operacijska sala već i laboratoriji svih tih specijalnosti, odnosno otvaraju se svakodnevno nova radilišta. Razvoj svih tih specijalnosti više nikako nije moguć bez uključivanja anesteziologa", smatra Ivančan.

Bolnice angažiraju umirovljene anesteziologe

Na pitanje novinara je li broj anesteziologa dovoljan za potrebe bolnica u njihovih pacijenata, navodi da neke od bolnica angažiraju i anesteziologe koji su u mirovini da im odrađuju njihov program.

"Ili anesteziolozi u svoje slobodno vrijeme idu na ispomoć u druge bolnice (koriste godišnji odmor za to, eventualno zarađene slobodne dane i slično). I takva je situacija u cijelom svijetu", naglašava Ivančan i dodaje: "Vjerojatno ima slučajeva kada se operacija morala odgoditi za koji drugi dan jer u tom trenutku nije bilo anesteziologa koji bi pokrio to rodilište tog dana."

Nadležno ministarstvo za sada bez odgovora

O ovoj temi, ali i tome imamo li u Hrvatskoj dovoljno anesteziologa i jesu li pokrivene potrebe bolnica i pacijenata, upit smo poslali još 1. ožujka Ministarstvu zdravstva. Njihov odgovor nije stigao do trenutka objave članka. Objavit ćemo ga čim ga dobijemo.

Prije tri godine pisali smo o kiretažama koje se nekim bolnicama u Hrvatskoj provode bez anestezije. Stravične priče žena o bolnim zahvatima trebale su zaustaviti obavljanje kiretaže bez anestezije. Nažalost, to se, kako tvrde pacijentice, nije dogodilo.