Prošlog su vam tjedna u Provjernenom ispričali strašnu priču o trudnici kojoj su liječnici u 6. mjesecu trudnoće priopćili kako joj beba neće preživjeti. Ali, uslijedila je još gora vijest, a ta je: da joj oni neće pomoći, nego neka ode u Sloveniju, plati 5000 eura. Zgražali su se nad tim postupkom kolega i liječnici u Zagrebu i ravnatelj tog istog KBC-a i sam ministar, koji je izjavio kako je zakon jasan: ako je riječ o malformaciji ploda, pobačaj se može bez ograničenja izvesti u Hrvatskoj.

Provjerenom se javilo još žena s istim horor pričama. Sve su slane u istu kliniku u Sloveniju! I onda, jučer poslijepodne obrat. Ravnatelj KBC-a mijenja ploču i tvrdi: zapravo liječnik nije pogriješio što žene šalje u Sloveniju. Čekajte, a ministar je rekao da jest. Pa je onda naknadno i ministar promijenio ploču: nije pogriješio ni liječnik koji nije napravio zahvat ni liječnik koji je napravio zahvat.

Zapravo u ovoj zemlji, nema pravila. Ili ih svatko tumači kako hoće. A trudnice igraju lutriju. Tko će ih zadesiti. Onaj koji će im pomoći ili onaj koji će ih poslati u Sloveniju - uređenu zemlju, ali ih olakšati za 5000 eura.

''U 26. tjednu su mi otkrili da nešto u trudnoći nije dobro i onda su me poslali za KBC Rijeka. Pofesor je vidio da je dijagnoza loša - hidrocefalos, spino bifida'', kazao je anoniman izvor.

Drugom našem izvoru je izričito rečeno da se takvo nešto ne može obaviti u Hrvatskoj. ''Tako je, ne samo sa strane KBC-a nego sa strane više liječnika''. Još dvije žene odlučile su s nama podijeliti svoje iskustvo s riječkim KBC-om. Anonimno. Iz malih su mjesta obje, strahuju od osude okoline. Zorica je prošlog tjedna sve potaknula.

''Kako ići na porod? Kao da vam fali pola vas.... S tim osjećajem idete gore. Dok žene oko vas rađaju... Čujete plač djeteta... Vi znate da vaše dijete neće zaplakati. O tome se radi'', kroz plač je rekla Zorica Zrile. Nakon 23 tjedna uredne trudnoće, neposredno uoči Božića, doznaju najgoru moguću vijest. ''Zaprimaju me i govore mi da dijete ima nespojivu anomaliju sa životom i da se prognozira smrtni ishod'' pojasnila je Zrile.

Utvrđena je anencefalija. Teška malformacija kod koje nedostaju dijelovi mozga i lubanje. Javlja se u jednoj od dvije tisuće trudnoća. ''Jedna sestra je pitala hoćete ući sa mnom u ordinaciju. Rekla sam da ne želim ući, i sjesti i smiriti se - jer želim otići odavdje'', prisjetila se Zrile. Dobila je otpusno pismo. I usmenu preporuku.

''Na moje 'što sad' mi navode da odem u Sloveniju, tj. da kontaktiram Sloveniju. Daju mi jasne upute koja je klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem, nego usmeno, da to ne ostane nigdje pisani trag jer to kao ne smiju reći'', izjavila je Zrile i dodala u povjerenju kazala ''evo vama usmeno gdje to možete ići i on je meni izrecitirao koja klinika, broj telefona.''

Kazala je kako su joj rekli da se inducirani porod ili porođaj ne može obaviti u Hrvatskoj. ''Imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dozvoljeno nakon 22 .tjedna'', rekla je Zrile. Upućena je u ljubljanski KBC. Ali nije otišla. Jer se javila u zagrebačku Petrovu bolnicu, gdje je prekid trudnoće učinjen bez problema. Sam postupak riječkih ginekologa, iznenadio je zagrebačke kolege.

''Po meni je to potpuno neshvatljivo, nerazumljivo s ljudske i profesionalne strane'', rekao je Gordan Zlopaša iz KBC Zagreb. Slučaj iz KBC Rijeka nije izoliran. Sa sličnim iskustvima javile su nam se žene iz cijele zemlje. Prekid trudnoće obavljale su u Ljubljani. I to skupo platile. Sve u poodmakloj fazi trudnoće. Baš kao i ova žena.

''Dijete nema šanse da preživi i da će za mene biti jako opasno ako takvo dijete rodim. Da je moj život u opasnosti'', prisjetila se anonimna žena. Objasnili su joj i sve moguće posljedice za nju kao majku, ali i za dijete. ''Čak su me jedan dan držali u bolnici bez razloga, dok su raspravljali hoće li to napraviti u Hrvatskoj ili ne, oni su znali da od toga u Hrvatskoj ništa ne bude'', istaknuo je izvor.

Na red je potom stupila administracija. Prekid trudnoće ili ne.

U matičnoj, pulskoj bolnici, etičko je povjerenstvo, reklo ne - iako dijete nije imalo šanse preživjeti. ''Ja sam bila na pregledu sama i kad su mi rekli, otišla sam do auta i nisam mogla doći k sebi. Nazvala sam supruga i odmah je došao po mene i otišli smo kod moje ginekologice koja mi je dala uputnicu za KBC Rijeka'', rekla je anonimno.

Nakon toga odlazi u KBC Rijeka. Gdje joj potvrđuju dijagnozu.

Potpisnik nalaza je liječnik, isti koji je i Zorici iz prošlotjedne priče rekao da ode u Ljubljanu i obavi prekid trudnoće. Ali daje joj, tvrdi i pokazuje, uputu s pisanim tragom. Ishod za fetus infaustan.

''Ovo je i taj pisani trag, to je taj doktor u Rijeci napisao kome da se javim'', pokazuje naš anoniman izvor. U samim nalazima nema nikakvih preporuka da se to obavi u Sloveniji. Nisu joj rekli da postoji mogućnost da trudnoću iznese do kraja. ''Baš su me nagovarali da sam u velikoj opasnosti ako rodim takvo dijete'', rekla je anonimno.

Sve je obavila u Ljubljani. Platila tri tisuće eura. Bilo je to 2015. godine. Još jedan slučaj, indirektno vezan za KBC Rijeka i indirektno za istog ginekologa. Ovoj ženi utvrđena je tetrasomija P 18 - poremećaj s kojim samo 500 djece danas živi na svijetu. I to s velikim i za život opasnim malformacijama, ovisni o tuđoj skrbi.

Anoniman izvor kaže kako se liječnik iz KBC Rijeka savjetuje s njom i upućuje na prekid trudnoće. ''Kontaktiraju KBC Ljubljanu da ćemo mi doć, oni su sazvali konzilij, koji pregledava moju dokumentaciju i odobrava prekid trudnoće koji je tada bio u 23. tjednu trudnoće'', rekla je anonimno. S takvom dijagnozom živi svega 500 djece na svijetu.

Bez pogovora, vjerujući da se to ne može obaviti u Hrvatskoj, odlaze u Sloveniju.

''Nakon toga, išla sam istraživati, kopati po zakonima gdje sam našla da nakon 23. tjedna trudnoće našla da se trudnoća na zahtjev može prekinuti, ali u našem slučaju to nije bilo tako'', istaknuo je izvor.

Pokriva li to HZZO?

Sve skupa su platili oko četiri tisuće eura. Rečeno joj je da HZZO to pokriva. ''Neki dio HZZO mora refundirati, a u našem slučaju su nas odbili jer nismo prije postupka prvo njima uputili zahtjev na refundaciju troškova'', pojasnila je anonimno.

''Rekli su da na dnevnoj bazi dolazi jako puno trudnica iz BiH i Hrvatske na prekid trudnoće'' kazao je izvor. A jesu li trebale ili ne?

U slučaju Zorice Zrile, prošlog se tjedna sve činilo jasno. ''Meni je iskreno žao zbog ovog slučaja'', rekao je Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka.Reagirao je odmah i ministar zdravstva. I poslao inspekciju.

''U prvom redu isprika obitelji na tom događanju i zahvala liječnicima u Zagrebu koji su sukladno pravilima struke i zakonskim odredbama omogućili prekid trudnoće. Potpuno je jasno da u onim slučajevima kada je riječ o anomaliji ploda može se izvršiti prekid trudnoće iznad dobi od 10 tjedana stoga mi nije jasno zašto nije došlo do takvog redoslijeda zbivanja i u Rijeci'', izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

I činilo se na prvu kako je sve jasno. Da je učinjena pogreška. ''Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo'', istaknuo je Beroš.

No je li Zakon uistinu jasan. Jer, iako se na prvu sve činilo jasno, ovaj tjedan ipak drugačija priča. ''Prvi preliminarni podaci pokazuju da nije bilo nikakvog krivog liječenja od strane klinike za ginekologoju i porod koji su involvirani u slučaj'', rekao je Marko Klarić, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka.

No prošlog su se tjedna zgražali nad postupkom liječnika koji je trudnicu otpravio na način - čekaj termin poroda ili prekini trudnoću u Ljubljani. Ginekolog primarne zaštite, malformaciju je trebao zamijetiti u vođenju trudnoće. Sve je na kraju, u zakonskim okvirima - okončano u Petrovoj.

Klarić je rekao da ne može komentirati zašto je obavljen u Zagrebu. ''U konkretnom slučaju išlo se na ruku, ali svakako to zakonski nije definirano. Znalo se da nema dobru prognozu, ali ima takvih slučajeva opisanih koji su poživjeli nekoliko mjeseci'', dodao je pedstojnik klinike KBC Rijeka.

No zakon je jasan kada se prekid trudnoće može obaviti. Bez dvojbi. ''Prva je tamo gdje može bit značajno ugrožen život ili zdravlje majke, uznapredovali stupanj karcinoma zbog kojih žena tijekom trudnoće može umrijet ili tijekom nakon poroda. Druga skupina s kojom se najčešće susrećemo je predviđeni dijagnostički ili ultrazvokom postavljene sumnje da se radi o situacijama da dijete uopće ne može preživjeti'', pojasnio je Gordan Zlopaša.

No je li to dozvoljeno u Hrvatskoj ili nije? ''Po zakonu iz 78. je dozvoljeno, ali po konvenciji iz 2001. koju smo prihvatili i potpisali nije dozvoljeno, u smislu ako se porod, gdje se dijete rodi živo - vi ga ne možete pustiti da umre. Morate poduzimati radnje da spasite život, ako ga ne liječite to već dobiva drugu dimenziju i tiče se eutanazije i čedomorstva'', rekao je Klarić.

Riječ je o konvenciji o pravim djeteta iz 2001. godine, prema kojoj se dijete nakon 22. tjedna trudnoće vodi kao osoba. Ali opet, konvencija ne bi smjela biti iznad Zakona. U Sloveniji je, kažu, sve to definirano. Zato i pacijentice šalju tamo.

''Kod nas se bavi jedno ili dvoje doktora bavi time, vjerujem da je tako i u Ljubljani i zašto se upućuje istom doktoru'', izjavio je Klarić. Na pitanje ima li tu ikakvog dogovora, Klarić kaže - ''nema govora.''

Sam ministar Beroš, koji je najprije govorio da nema zakonskih prepreka da se to obavlja u Hrvatskoj, mijenja mišljenje. Ministar zdravstva danas nije htio pred kameru. Razgovarali smo telefonski. Ni sam nije bio upoznat u sadržaj konvencije na koju se danas pozivaju u riječkom KBC-u. Sazvao je i pravni tim nakon čega nam je iz Ministarstva jasno poručeno: U Hrvatskoj se sve to može obaviti.

Neslužbeno ministar poručuje da se trudnice s dijagnozama nespojivim sa životom ne treba slati u Ljubljanu i dodatno traumatizirati.

A sve je potaknula Zorica. Svojom otvorenom i emotivnom ispovijesti, koja bi i kamen rasplakala. ''Ulazite unutra, iznijeli su ga zamotanog. Odmotali su ga u drugoj sobi. Ja sam prva napravila korak unazad, da skupim hrabrosti pogledati ga. Udahnula sam, napravila korak unaprijed i pogledala ga'', kroz suze je rekla Zrile.

''Kao da fali pola mene, i dan danas se tako osjećam. Iako je to sve prošlo, idete doma...Prazan zagrljaj. Ja sam mama bez djeteta'', kroz plač je istaknula Zrile.

I tko zna koliko takvih sudbina ima. Koliko je prekida trudnoće pod ovakvim okolnostima u ljubljanskom KBC-u. Taj podatak nisu nam otkrili jer su rekli da evidenciju ne vode po nacionalnosti. Nešto što se u Hrvatskoj može obaviti, tamo se plaća pet tisuća eura.

