Jokić o rezultatima Crobarometra: "Prvi put u osam mjeseci promjena vezana uz Milanovića". Otkrio i što najviše brine građane

Boris Jokić komentirao je poziciju koji iz mjeseca u mjesec zadržava vodeća stranka. Činjenica da je HDZ ostao na istom rezultatu kao prošli mjesec, smatra Jokić, za njih je jako dobra vijest jer pokazuje da je u političkim zbivanjima HDZ stranka koja dobiva. To što se na Možemo! nije odrazio doček rukometaša govori nam, tvrdi Jokić, da građani imaju čvrsto formiran stav.

"Kada zagovarate ideološku poziciju, onda zapravo učvršćujete svoje biračko tijelo. Nećete dobiti neodlučne ili one koji su na drugom ideološkom polu, ali politika je igra osvajanja onih koji nisu vaši, a da biste ih osvojili trebate promijeniti ploču, dati viziju da možete nešto drugačije od onih koji su na vlasti. Trenutno su to teme inflacije, cijena, korupcije, one koje brinu najveći dio građana. Bavljenje ideološkim temama je odmicanje od tema koje su građanima bitne", poručuje Jokić.

Iz istog razloga smatra da prepucavanje DP-a i HSLS-a neće utjecati na glasače i na to koga i kako biraju.

Jokić smatra da redoslijed nepopularnih političara ovisi o različitim situacijama.

"Ivan Penava nije baš omiljen, i to nije omiljen iz više razloga. Nije omiljen kod suprotnog ideološkog pola, dakle ljevice, ali i desnica ima probleme unutar sebe. Drugi cijeli niz političara su oni koji su istaknuti političari, to su Tomislav Tomašević, Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić, to su oni koji su prve violine u strankama ili tijelima vlasti, a kad ste prva violina onda privlačite negativan politički sentiment i ne možete biti među prvima, a da vas vole, to je vrlo teško", poručuje Jokić.

"Ono što se ne vidi je da ljudi ne znaju značajan dio političara. Recimo, 10 posto ljudi nikada nije čulo tko je Ivan Anušić ili Tomo Medved, 11 posto nikada nije čulo tko je Siniša Hajdaš Dončić. Jedini političari za koje su svi punoljetni građani čuli su Andrej Plenković, Zoran Milanović i Tomislav Tomašević. Svi drugi imaju značajan dio onih koji za njih nisu čuli, recimo, Stipo Mlinarić, Sabina Glasovac, za njih ne zna oko 40 posto ljudi. To je zanimljiva perspektiva, postoje ljudi koje politika ne zanima na toj razini, njih treba poštovati i do njih treba doći", tvrdi Jokić

Kada je u pitanju Zoran Milanović, prvi put u osam mjeseci izjednačio se udio onih koji smatraju da dobro radi i onih koji ne smatraju da dobro radi, istaknuo je Jokić.

"Njegov trend je pada popularnosti, a osnovni razlog za to je smanjena aktivnost. U odnosu na prošlu godinu, rjeđe reagira, a onda je i manje za očekivati da ćete kod ljudi izazivati određenu emociju", zaključio je Boris Jokić Crobarometar.

Dnevnik Nove TV u petak donosi istraživanje što građani misle o uvođenju vojnog roka, ali i stanju u zdravstvu.



Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. veljače na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.