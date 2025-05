VIDEO Predstavljeno novo moćno oružje: "Od ovog se nemoguće obraniti!"

Novo oružje Kinezi su nazvali Jiu Tun, što znači visoko nebo. Ovaj nosač dronova ima raspon krila od 24 metra i može letjeti 12 sati na visini do 15 tisuća metara, što je više nego dovoljno vremena da izazove kaos na Tajvanu, u Japanu ili čak američkim bazama u Pacifiku, od čega strahuje SAD.

Ta bespilotna grdosija navodno može nositi do šest tona opreme, od streljiva do sofisticiranih nadzornih sustava i ima domet veći od 7000 kilometara. No ono što Jiu Tun zaista čini jedinstvenim je sposobnost ispaljivanja rojeva kamikaza dronova u kratkom razdoblju.

Snimke koje su objavili državni mediji prikazuju letjelicu kako u simulaciji lansira na desetke dronova u koordiniranom udaru. Neki stručnjaci upozoravaju da bi neprijateljske obrambene sustave jednostavno pregazila njihova brojnost i brzina te da bi bilo nemoguće obraniti se od tih rojeva dronova, piše Daily Mail.

Državni mediji izvijestili su tijekom vikenda da je završena montaža četvrtog prototipa visokotehnološke bespilotne letjelice te da je sada u fazi završne instalacije i testiranja.

Le porte-drones sans pilote chinois Jiu Tian, avec sa structure en nid d’abeille, a débuté son service de combat en juin 2025.#JiuTian #Chine #Drone pic.twitter.com/oxCGqw8EFU — China Perspective (@China_Fact) May 18, 2025

Prvi probni let očekuje se već idućeg mjeseca, u sklopu sve agresivnijeg kineskog plana jačanja zračnih snaga – što je potez koji će zasigurno izazvati zabrinutost u Washingtonu i uzdrmati sigurnost u Aziji.

Jiu Tun prvi put javnosti je prikazan na najvećoj kineskoj zrakoplovnoj izložbi – Zhuhai Air Showu – u studenom prošle godine. No, posljednja verzija letjelice, tvrde insajderi, puno je moćnija i opasnija.

Unatoč impresivnim specifikacijama, Jiu Tian naišao je i na kritike, posebno iz zapadnih izvora. Stručnjaci ističu da ga, iako može letjeti iznad dometa mnogih srednjedometnih obrambenih sustava, njegova veličina i nedostatak stealth tehnologije čine ranjivim na napredne integrirane obrambene sustave. Neki ga nazivaju "velikim, sporim i nevidljivim" te smatraju da je više propagandni alat nego stvarna prijetnja.

Jiu Tun Foto: X/Screenshot

Napetosti u regiji

Predstavljanje Jiu Tiana dolazi u vrijeme povećanih napetosti u regiji, posebno u kontekstu odnosa između Kine i Tajvana. Kina je najavila planove za moguću vojnu akciju prema Tajvanu do 2026. godine, a razvoj takvih tehnologija dodatno pojačava zabrinutost međunarodne zajednice.

"Tajvan želi mir i dijalog s Kinom jer u ratu nema pobjednika, no vlada mora nastaviti jačati obranu otoka", kazao je predsjednik Lai Ching-te u utorak, godinu dana otkako je stupio na dužnost.

Tajvan će nastaviti jačati svoju obranu jer je pripremanje za rat najbolji način da ga se izbjegne, dodao je Lai.

"Tajvan je spreman imati razmjene i suradnju s Kinom dokle god postoji uzajamno poštovanje. Razmjene umjesto opkoljavanja, dijalog umjesto sukobljavanja", poručio je Lai.

Kina tajvanskog predsjednika naziva "separatistom" te je odbacila nekoliko njegovih ponuda za razgovor.