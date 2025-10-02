Kaos u prometu: Kamion zapeo ispod nadvožnjaka, auti voze po travi

Potpuni kaos od jutra na zagrebačkim prometnicama.

Na Ljubljanskoj aveniji teretno vozilo zapelo je ispod nadvožnjaka, no iako je vozilo uspjelo izaći, zaustavilo se na prometnici zbog velike štete.

Kolona vozila stvorila se jako brzo jer je riječ o jednoj od najprometnijih prometnica na zapadu grada u blizini trgovačkih centara na Jankomiru i upravo u vrijeme odlaska na posao.

Gužva na Jankomiru Foto: Screenshot/Maps

Policija je dojavu dobila oko 7:25 te je u tijeku očevid zbog nastale štete. Dio ceste neprohodan je zbog zaustavljenog kamiona, pa su mnogi nezadovoljni vozači odlučili zaobići kamion vožnjom po travi, prenosi 24 sata.