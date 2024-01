Tko će biti novi šef DORH-a: "Ovo je nastavak farse. Nitko u sustavu ne vjeruje Plenkoviću i HDZ-u"

Tko će biti novi glavni državni odvjetnik? Saborski odbor za pravosuđe saslušao je četvoricu kandidata za glavnog državnog odvjetnika - Mladena Dragičevića, Emilija Kalabrića, Ivana Turudića i Nikšu Wagnera.

Ako se pita saborske zastupnike, oni ističu kako je značajno da javnost vidi kako razmišljaju kandidati za glavnog državnog odvjetnika. Vladajuća većina ih je podržala i to mišljenje će uputiti Vladi.

S predsjednikom saborskog Odbora za pravosuđe SDP-ovim Mišelom Jakšićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"SDP i oporba nisu glasali niti za jednog kandidata. To dovoljno govori o dojmu. Naglasio bih da je dobro da smo imali otvorenu raspravu. Ovo je samo nastavak jedne farse. Ako nakon svega vladajući podrže sva četiri kandidata, to nema veze s transparentnošću niti s otvorenošću. Zanima me hoće li famozno Vladino povjerenstvo imati ovako otvorenu sjednicu, da vidimo što predstavnici Vlade pitaju kandidate."

Rekao je kako dobar dojam nije ostavio nitko.

"Naravno da je fokus javnosti bio na Kalabrića i Turudića. Ono što mogu naglasiti je da je zaključak SDP-a da gospodin Kalabrić kao čovjek koji dolazi iz sustava, nije ničime odavao dojam da je to nekakva promjena i nova energija nabolje. S druge strane, Turudić nekim reakcijama nije skinuo stigmu da ima raznorazna prijateljstva i da je dosta kroz povijest pravosudnog sustava politički obojen."

Na pitanje jesu li njih dvojica favoriti, Jakšić kaže da se to nametnulo i kroz medije.

"To je nešto što je isto tako izašlo iz krugova koji su vrlo bliski HDZ-u i samom premijeru", rekao je Jakšić.

Upitan je i zašto nema povjerenje u premijerov izbor.

"Zato jer smo u ovih osam godina vidjeli kako to ide s HDZ-om i vladavinom prava. Sva četiri kandidata su rekla je DORH apsolutno kadrovski devastiran. Imamo situaciju da sve više ljudi odlazi iz DORH-a. Nemamo šefa, šeficu USKOK-a, nitko se nije javio na natječaj, a svi kandidati za šefa DORH-a su stariji od 60 godina, ako se ne varam. Ne podcjenjujem ničije godine, ali da od ljudi koji su u najboljem naponu, nitko nema ambicije u DORH-u biti šef, to govori da nitko u sustavu ne vjeruje Andreju Plenkoviću i HDZ-u", rekao je Jakšić.

"Slijedi 15 dana roka Vladi da odabere kandidata. S tim imenom bi trebali ići prema Saboru koji će glasovati o tom kandidatu. Novog glavnog državnog odvjetnika moraju izabrati do svibnja, kada Zlati Hrvoj Šipek istječe mandat", dodala je reporterka.

