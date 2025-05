Stiže nam toplije vrijeme: Kada se očekuje poboljšanje otkriva meteorolog

Povoljnije vrijeme sljedećih dana. Ne i posve stabilno, no te manje nestabilnosti sigurno neće pokvariti opći dojam koji će od vikenda pa tijekom nadolazećeg tjedna svakako biti pozitivan. Očekuje nas dosta sunčana vremena, a nakon ovog zahladnjenja bit će i sve toplije. Atmosferski poremećaj koji nam je donio obilnu kišu odmiče dalje na istok, dok nad našim krajevima tlak zraka raste. Fronte sljedećih dana neće biti blizu, ali ni jako daleko, pa će nam po visini povremeno stizati manja količina vlažnog, hladnijeg zraka zbog čega onda može biti lokalnih nestabilnosti.



U subotu ujutro će u najvećem dijelu zemlje prevladavati sunčano, u središnjim i gorskim krajevima uz promjenjivu naoblaku. Tek na jugu stoji mala mogućnost i za poneku kap kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a duž Jadrana će puhati umjerena do jaka, podno Velebita i olujna bura. Obratite pozornost na temperaturu: u unutrašnjosti će biti prilično hladno ujutro, u gorju svega 3, u središnjoj Hrvatskoj između 4 i 7, a na istoku oko 8 stupnjeva. Duž Jadrana ugodnije, većinom od 11 do 16.

Poslijepodne na sjeverozapadu zemlje djelomice sunčano, i dalje uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 17, 18 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Djelomice sunčano, sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka. Puhat će sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura će biti između 17 i 20 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj tijekom dana može biti promjenjive naoblake: na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Puhat će umjerena do jaka, a podno Velebita i olujna bura. Temperatura u gorju oko 14, a na sjevernom Jadranu od 19 do 22 stupnja.



U Dalmaciji će također prevladavati sunčano. Samo na krajnjem jugu nestabilnije, pa uz dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska. Puhat će umjerena i jaka bura, a prema otvorenom moru tramontana i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura, između 21 i 24 stupnja.

Vrijeme iduća tri dana

Nadolazeće razdoblje u kopnene krajeve nosi djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom u ponedjeljak će biti šansi i za poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će svakim danom po malo rasti. Samo jutro i u nedjelju još hladno, potom u novom tjednu sve manje i postupno ugodnije.



Na moru će prevladavati sunčano te će biti ugodno toplo. Puhat će umjerena i jaka bura i tramontana, a prema otvorenom sjeverozapadnjak. Bit će sve toplije pa se tako najviša dnevna temperatura očekuje ponegdje i do 27 stupnjeva sredinom tjedna. Dugo nije bilo tako toplo.



Dakle, dosta sunčana vremena u sljedećem tjednu. Ne skroz stabilno, bit će rijetko uglavnom kraćih pljuskova, no posvuda toplije i sve ugodnije, osobito na Jadranu gdje se nakon male kišne pauze sezona kopanja slobodno može nastaviti.