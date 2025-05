Nezavisni Filip Zoričić i SDP-ov Peđa Grbin u drugom su krugu izbora za gradonačelnika Pule. S njima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

Na početku je Filipa Zoričića upitala da komentira svoju izjavu da je Grbin "kupio" većinu u gradskom vijeću i da se trguje foteljama.

"Drago mi je da su se otkrili svi koji su se trebali otkriti, posebice pojedinci iz pulskog IDS-a koji su ovom odlukom okrenuli leđa svojim biračima. Meni je to kompliment kad mi ne daju podršku pojedinci iz pulskog IDS-a, a ostali su isto tako dio cijelog tog interesa jer nema drugog objašnjenja. Samo su karijere ili fotelje interesna osnova za to okupljanje, ali vidjet ćemo kako će to izgledati nakon druge nedjelje" rekao je Filip Zoričić.

Filip Zoričić Foto: DNEVNIK.hr

"Naravno da nema nikakvih dogovora o foteljama. Naprosto tri četvrtine građana Pule glasale su za promjenu i oni koji su do prošle nedjelje govorili da se u gradu stvari trebaju promijeniti sigurno neće podržati onoga koji je krvi za to što Pula stagnira i ne ide dalje", odgovorio je na to Peđa Grbin.

SDP-ovac je objasnio i zašto je prije četiri godine tražio da građani glasaju protiv IDS-a, a za današnjeg protukandidata.

"Tada je u pulskom IDS-u bio Boris Miletić. On to više nije. IDS se promijenio", rekao je Grbin.

Peđa Grbin Foto: DNEVNIK.hr

Zoričić je komentirao što će učiniti ako pobijedi na izborima za gradonačelnika, ali ne bude imao većinu u Gradskom vijeću. Istaknuo je da je svima savjetovao da sjednu i razgovaraju nakon što budu poznati rezultati.

Pohvalio je i dosadašnju suradnju s kolegama iz SDP-a, budući da je imao četiri od 22 zastupnika u Gradskom vijeću, a SDP-ovci su ga, tvrdi, "uvjeravali da neće koalirati s IDS-om".

"Očiti su ti dogovori. Očito je i veliko nezadovoljstvo članova IDS-a jer su birači IDS-a zasigurno skloniji meni nego kolegi Grbinu", smatra nezavisni kandidat.

Na kraju su pale i teške riječi. Peđa Grbin ustvrdio je da su Zoričića napustili najbliži suradnici jer je s njim "nemoguće raditi", dok mu je protukandidat uzvratio: "On nema nikakvo upravljačko iskustvo, uništio je SDP, uništio je veliki dio hrvatske ljevice mičući kolegu Gotovca, to cijela nacija zna".

O čemu su još razgovarali pogledajte u prilogu.