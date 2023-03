Kako spriječiti pucanje vodovodnih cijevi u jeku rasta cijena vode? U Zagrebu imaju inovativno rješenje, a o čemu je riječ provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Samo prošlog tjedna u Zagrebu su pukla dva magistralna cjevovoda, ali da će se tako nešto dogoditi kod njih ne moraju brinuti u zagrebačkom naselju Kraljevečki Novaki.

''Ondje je problem riješen tako što se iz hidranta koji se nalazi u betonskoj cijevi ispušta čista, pitka voda u odvodni kanal. To je rješenje Zagrebačkog vodovoda kako i ovdje ne bi pucale cijevi zbog velikog pritiska'', kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Za objašnjenje takvog poteza iz Vodovoda nisu našli vremena, a predsjednik Mjesnog odbora Kraljevečki Novaki Ivan Ciković kazao je da voda curi negdje od sredine lipnja 2021. godine.

I nije to jedino mjesto na kojem je donedavno tako curila voda, upozorio je: ''U pravcu Sesveta oko 300 metara ima na dva mjesta također na premošćenju potoka puštala se do neki dan voda, ali je to sada zatvoreno''.

Hidrant je, pak, smatra, sakriven da se ne vidi, a problema zbog smanjenog pritiska imaju cijeli Kraljevečki Novaki: ''U jutarnjim i popodnevnim satima pritisak u kućanstvu je jako loš, a na katovima kuća i zgrada u nekim situacijama ga i nema''.

Sve to plaćaju građani, a voda poskupljuje - u Zagrebu uskoro stižu veći računi i tako će se sufinancirati nužna rekonstrukcija vodovodne mreže jer su sadašnji gubici čak 50 posto.

