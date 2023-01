O problemima mještana Dankovca ekipa Dnevnika Nove TV već je nekoliko puta izvještavala. Oni ni danas nemaju priključak na vodu, a sada imaju problema i s dovozom cisterni. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Imaju mir, tišinu i predivan pogled, ali nemaju ono najosnovnije – vodu. Obitelj Budak u Zagrebu više od 50 godina nije priključena na gradski vodovod. Vodu dobivaju cisternom, ali kažu da ovaj mjesec nije došla, pa je slavina presušila.

"Žena je zvala vodovod da nam dovezu cisternu vode. Rekli su da ne mogu jer gradonačelnik Tomislav Tomašević nije potpisao papire. Bez vode se danas ne mogu tuširati. Kako da mi mali ide u školu? Da ide masne glave?" zapitao je Josip Budak.

Imaju pravo naručiti dvije cisterne od osam kubika vode, a cijena jedne je 110 kuna. Troškove prijevoza pokriva Grad Zagreb, ali strahuju da će po novome bez toga ostati.

"Ne mogu prati robu ni suđe. Nemamo se u čemu oprati. Dosta nam je potresa, a sad smo i bez vode. Meni dijete od tri godine spava u kontejneru na vlazi", rekla je Ana Budak.

Iz Vodoopskrbe i odvodnje ističu da će dovoz vode, kao i dosad, pokrivati Grad Zagreb. Negiraju da ima bilo kakvih problema na terenu.

"Da je netko javio da nije došla, mi bismo poslali cisternu. Sustav funkcionira", rekao je Davor Poljak, direktor Vodoopskrbe i odvodnje, te dodao: "Ja ću to provjeriti u našim hitnim intervencijama."

Neki cijeli život bez vode

Na prijevoz cisterni Grad godišnje potroši pola milijuna kuna. Tomaševićev koalicijski partner, SDP-ovac Renato Petek, kaže da je to kikiriki i da bi zato bilo suludo mijenjati tu subvenciju, ali i sam smatra da nije siguran da do toga neće doći.

"Očito je da se nešto događa jer su ljude koji žive na tim područjima usmeno kontaktirali predstavnici ureda za mjesnu samoupravu. Njima je bilo najavljeno da će s 1. 1. ove godine doći do promjena, ali, nažalost, još nemamo službenu odluku", rekao je Petek.

U zagrebačkom Dankovcu većinom živi starije stanovništvo. Neki među njima cijeli su život bez vode. Željko Fištrek ima je zahvaljujući kišnici.

"Ne ljuti me, nego sam jednostavno postao ravnodušan, kao i svi ostali ovdje", rekao je.

Voda je do nekih kuća u Dankovcu došla, ali po novim pravilima za to trebaju platiti priključak od pet do šest tisuća kuna, što je prije bilo besplatno. Iz Grada kažu da 50 posto ljudi nije predalo zahtjev, a oni s kojima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić kažu da jesu i dodaju da predugo čekaju da im se odobri.

