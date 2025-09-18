Kako se piše – smiješniji ili smješniji?

Piše se smješniji.

Pridjev smiješan u komparativu glasi smješniji, a ne smiješniji. Pogrešan oblik smiješniji često se pojavljuje zbog utjecaja osnovnog oblika (smiješan), ali nije prema pravilima tvorbe komparativa. Pri stupnjevanju pridjeva pravilo je da se dugi odraz jata (ije) uvijek krati, tj. komparativi i superlativi uvijek se pišu s je, zato pravilno glasi: smiješan – smješniji – najsmješniji. To pravilo vrijedi i za ostale pridjeve, primjerice: bijel – bjelji – najbjelji, bijesan – bjesniji – najbjesniji, lijep – ljepši – najljepši.

Njegova šala bila je smješnija od tvoje.

Film je bio smješniji nego što smo očekivali.

