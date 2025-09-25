Prijedlog za suradnju ili prijedlog za suradnjom

Uz imenice molba, prijedlog, zahtjev, poziv u administrativnom stilu često se nalazi dopuna u instrumentalu, npr. molba za davanjemmišljenja, poziv za sudjelovanjem. Umjesto dopune u instrumentalu bolje je upotrijebiti dopunu u akuzativu: molba za davanje mišljenja, prijedlog za suradnju, poziv za sudjelovanje.
Tvrtka je zainteresirana za njegov prijedlog za suradnju i zakazat će sastanak kako bi razgovarali o detaljima.
Uputila je profesoru molbu za davanje mišljenja o završnom radu.
Primili smo poziv za sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji koja će se održati u Zagrebu.