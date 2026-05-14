46-godišnjak imao štapić za jelo u grlu osam godina! Mislio je da su bolovi posljedica alkohola

Osam godina živio je s metalnim štapićem za jelo u grlu prije nego što je odlučio otići liječniku. Muškarac iz kineske provincije Liaoning 2018. godine progutao je štapić dug 12 cm nakon što ga je pojeo dok je bio pijan.

46-godišnji Wang liječnicima je rekao kako se bojao operacije koja bi uključivala rezanje jedne strane vrata. Iz tog razloga odlučio je godinama živjeti s bolovima koji su mu otežavali jelo i disanje. U početku je osjećao samo povremenu nelagodu dok bi jeo, ali to je smatrao posljedicom alkoholizma. Pomoć je potražio tek kada mu je postalo neizdrživo gutati.

Na njegovu sreću, kirurzi su uspješno izvadili štapić minimalno invazivnom tehnikom. Štapić mu nije trajno oštetio glasnice, pa se očekuje potpuni oporavak, piše Unilad.

Osim njega, u Kini se dogodila još jedna slična situacija. 64-godišnjak je 52 godine živio sa 17 cm dugom četkicom za zube u trbuhu. U bolnicu je otišao zbog bolova, a kaže kako je mislio da se četkica s godinama razgradila. Muškarac se sjećao da ju je progutao, ali se tada previše bojao reći roditeljima.