Kako se piše – duljina ili dužina?

Piše se jedno i drugo.

U hrvatskom standardnom jeziku imenice duljina i dužina često se rabe kao istoznačnice u značenju "udaljenost između dviju krajnjih točaka" (npr. duljina/dužina ceste) ili "trajanje vremenskog odsječka u kojem se što događa" (npr. duljina/dužina kazališne predstave). Ipak, u nazivlju pojedinih struka treba razlikovati uporabu tih imenica.

U zemljopisnom nazivlju preporučuje se upotreba izraza zemljopisna dužina s obzirom na njegovu terminološku prihvaćenost i rasprostranjenost. U tom slučaju dužina označava "kutnu udaljenost neke točke na Zemlji od početnoga meridijana do meridijana te točke".

U matematičkom nazivlju dužina je "dio pravca omeđen dvjema točkama, uključujući njih", duljina je "osnovna veličina u sustavu SI kojom se opisuju prostorna udaljenost dviju točaka, pomak i prijeđeni put", a upotrebljava se i izraz duljina dužine, što znači "udaljenost krajnjih točaka dužine".

Dakle, u hrvatskom standardnom jeziku moguće je koristiti imenice duljina i dužina kao sinonime, no u stručnom nazivlju treba paziti na terminološke razlike.

Duljina stola je dva metra.

Dužina puta od Zagreba do Splita iznosi oko 400 kilometara.

Dužina filma savršena je za večernje gledanje.

Za šivanje haljine potrebno je izmjeriti duljinu tkanine.

Zemljopisna dužina i širina koriste se za određivanje točne lokacije na karti.

Nacrtaj dužinu između točaka C i D te izmjeri njezinu duljinu.

Pročitajte i ovo Kako se piše Izvještaj ili izvješće

Pročitajte i ovo Kako se piše 10-ak ili 10-tak

Pročitajte i ovo Kako se piše Mjera ili mijera