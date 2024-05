Kako je pala migrantska ruta kraj Plitvičkih jezera? Sve je otkrio najbliži suradnik vođe krijumčara

Krijumčar koji je odlučio surađivati s istražiteljima pomogao je raskrinkati rutu kojom su u blizini Plitvičkih jezera migranti ilegalno prebacivani iz BiH u Hrvatsku. Istražiteljima je dojavio na kojim će se lokacijama ljudi prebacivati preko granice, te koliko će novca za to morati platiti. Utvrđeno je tako da je ova skupina od kolovoza 2022. do lipnja 2023. preko granice prebacivala ljude za iznos od 1.500 do 4.500 eura. To je bila cijena za odrasle, djeca su plačala upola jeftinije, stoji u presudi u koju je N1 dobio uvid.

Pouzdanik je bio jedan od najbližih suradnika vođe kriminalnog lanca. Upravo je on bio jedan od onih koji su na području karlovačke i ličko-senjske županije preuzimali migrante koji bi s vodičima došli iz BiH. Predavao ih je zatim vozačima koji su ih prevozili u Zagreb. Od tamo im je transport bio organiziran do drugih zemalja Europske unije.

Golema zarada krijumčara

Pouzdaniku su kroz ruke prošli i novci koje su plaćali migranti, a on ih je predavao drugim članovima krijumčarskog lanca. Prema presudi jednom od aktera ove afere koji je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om na godinu i dva mjeseca zatvora, skupina u koju se infiltrirao pouzdanik prebacila je najmanje 138 stranaca. Vođa grupe uspio je ilegalno zaraditi gotovo 170 tisuća eura. Njegovi suradnici dobili su od 500 do 6.500 eura.

Kanal do kolodvora u Zagrebu

Jedan transfer 15 stranaca realiziran je 28. ožujka 2023. godine. Vodič ih je preko granice doveo do Donjeg Vaganca, nedaleko Plitvičkih jezera. Pouzdanik je tada prenio upute od vođe skupine pa su dvojica vozača smjestila ljude u kombi i odvezla ih do autobusnog kolodvora u Zagrebu.

Tamo su ih preuzeli drugi članovi krijumčarskog lanca i odvezli dalje. Ovaj transport plaćen je oko 18.000 eura. Kako je istražiteljima opisao pouzdanik i ostali transferi realizirani su na sličan način.