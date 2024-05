Pali carinici i krijumčari: Za mito od 500 do 1300 eura u Hrvatsku nezakonito prebacivali ljude i robu

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv dvojice državljana Bosne i Hercegovine (1995., 1969.) i osmero hrvatskih državljana (1978., 1970., 1980., 1956., 1963., 1976., 1958., 1985.) zbog zločinačkog udruženja, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja, pokušaja navedenog kaznenog djela, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te davanja i primanja mita.

Optužnicom se I. okr. tereti da je, od travnja do 17. studenoga 2023. na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu u Gunji (MCGP Gunja), Topuskom i drugim mjestima u Hrvatskoj te BiH, sa zasad nepoznatim osobama iz BiH dogovorio i za novčanu naknadu od 500 do 1300 eura po osobi organizirao kontinuirano nezakonito prebacivanje iz BiH u Hrvatsku većeg broja stranih državljana koji nemaju uvjete za zakonit ulazak u Hrvatsku, kao i njihov daljnji prijevoz do odredišta u Hrvatskoj i drugim državama Europske unije.

Radi realizacije navedenog I. okr. je okupio i povezao u zajedničko djelovanje II., III. i IV. okr. te više drugih osoba. Nakon dogovora o broju stranaca i cijeni prebacivanja, I. okr. je organizirao njihovo nezakonito prebacivanje iz BiH u Hrvatsku preko MCGP Gunja ili izvan redovnih graničnih prijelaza. Pritom je I. okr. s II. i III. okr., carinskim službenicima raspoređenim na MCGP Gunja, za naknadu od najmanje 1500 eura po prebacivanju dogovorio prelazak stranih državljana preko graničnog prijelaza bez obavljanja carinske kontrole vozila u kojima su se nalazili. Za njihovo preuzimanje u BiH i prijevoz preko navedenog graničnog prijelaza do Gunje za dogovorenu naknadu od 1500 eura po prijevozu, I. okr. je u dogovoru s II. okr. angažirao IV. okr. koji je nezakonite migrante prevozio preko prijelaza skrivene u prtljažniku vozila kojim je upravljao. Zatim ih je, sukladno uputama I. okr., predavao nepoznatim osobama radi njihove daljnje vožnje do dogovorenih odredišta u Hrvatskoj i drugim državama Europske unije. Potom je I. okr., za najmanje 1000 eura po prijevozu, s više za sada nepoznatih osoba dogovarao preuzimanje većeg broja stranih državljana koji su izvan graničnih prijelaza iz BiH nezakonito prebačeni u okolicu Topuskog te njihov daljnji prijevoz kombi vozilima bez sjedala i ventilacijskih otvora do dogovorenih odredišta u Hrvatskoj i Italiji.

Okrivljenici su na opisani način u najmanje pet navrata omogućili nezakoniti ulazak i boravak u Hrvatskoj za najmanje 47 državljana Turske, ostvarivši time nepripadnu imovinsku korist, i to I. okr. najmanje 26.300 eura, II. okr. najmanje 3000 eura te IV. okr. najmanje 3000 eura.

Osim toga se II. i III. okr. terete da su, kao carinski službenici na MCGP Gunja, od 26. srpnja do 18. studenoga 2023. omogućavali V. do X. okr. unos iz BiH u Hrvatsku razne robe koja podliježe zabranama odnosno ograničenjima bez provođenja odgovarajućih carinskih postupaka, uz naknadno sačinjavanje neistinitih službenih isprava. Na taj su način II. i III. okr. pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 200 eura svaki.

Županijski sud u Osijeku na prijedlog USKOK-a produljio je istražni zatvor protiv dvojice okrivljenika.