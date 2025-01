Jesu li odbjegli lososi opasnost za ekosustav? Ista tvrtka htjela ih je uzgajati i u Uni, ali...

Na moru bonaca, a u moru kavezi iz kojih su u Jadran pobjegli lososi. Za lokalce, čini se, ništa novo.



"Ima pet šest, možda i više godina da se isto probio kavez", kažu Ivan i Tomislav Grozdanić, ribari iz Lukova Šugarja..



Po dojavi građana, iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo tvrde da i ovih dana lososi plivaju u moru.



Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo nisu mogli pred kamere, no oglasili su se priopćenjem. Kažu upozoravali su da njihovi djelatnici nisu za unos lososa u hrvatske vode, i da je potrebno praćenje. Upozoravali su i na moguće prebjege ribe u Jadran iz kaveza, no tko danas prati stanje na terenu, odnosno u moru ne znaju jer njih nitko nije kontaktirao.

No, ima li uopće opasnosti za ekosustav?



"Jedina stručna izjava koja je bila iz Instituta da ne znaju, i to je ono što je točno. Mi nemamo informacija da bismo mogli uopće ocijeniti što se dogodilo", kaže Lav Bavčević iz Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

A je li normalno da se lososi uzgajaju u našem moru? Postoji, tvrde stručnjaci za morsko ribarstvo, mogućnost od transfera bolesti.



"Ja sam kao predstavnik ribara, ali i kao čovjek od struke, upozoravao da je to jedna praksa koju mi ne tribali tolerirat. Ona je problematična iz par razloga. Između ostalog, problematično je ako dođe do reprodukcije tih jedinki u ekosustavu", objasnio je Petar Baranović, ribar i stručnjak za morsko ribarstvo.

No, bitno je, kaže struka i znati jesu li iz kaveza primjerice pobjegle samo ženke, ili možda sterilne jedinke. Strah razumiju s obzirom na to da se radi o alohtonoj vrsti.



"S obzirom da postoji taj strah, to otvara prostor za pravljenje teorija. Teorije mogu bit stvorene različitim porivima. Poriv može biti da je netko stvarno zabrinut, a poriv može biti i da se stvori javna zabrinutost", kaže Lav Bavčević.

Sjeća se, kaže, 80-ih godina i bijega salmonida iz uzgojnog kaveza kraj Senja, i da nakon toga nisu zabilježene nikakve posljedice.

Iz resornog Ministarstva kažu da će ribarska inspekcija u idućim danima obaviti nadzor na lokacijama Lukovo Šugarje i Jablanac.

A ista hrvatska tvrtka koja, uz pomoć partnera iz Norveške i Poljske, uzgaja pastrve i losose u podvelebitskom kanalu, uz sve potrebne dozvole i uz milijunske poticaje iz državne blagajne, htjela je losose, do određene težine, uzgajati i u rijeci Uni. I od tamo crpiti vodu. No, od te želje investitora još ništa.

"Kriterije po kojima je uopće moguće da određeni akteri u sekotru morskog ribarstva koji imaju svoju povijest dobijaju značajna sredstva također bi bilo potrebno preispitat", smatra ribar i stručnjak za morsko ribarstvo Petar Baranović.

"Zaustavili smo, zato što nisu imali potrebnu papirologiju, a to je utjecaj zahvata na ekološku mrežu. Isto što nije imala mala hidrocentrala"; objasnila je Morana Bačić, stručna voditeljica JU Natura Jadera.

Papire za Unu nemaju ni dvije godine poslije. Ali zato u podvelebitskom kanalu imaju 10-ak uzgojnih kaveza.

