Kako i zašto je brod pun azbesta završio u Hrvatskoj? Izvori iz industrije za Provjereno otkrivaju kako funkcioniraju pojedini brodovlasnici

Provjereno Nove TV, najjača domaća istraživačka emisija, večeras kreće s novom, 19. sezonom.

Pod uredničkom palicom Mate Barišića, redakcija koju čine Ema Branica, Danka Derifaj, Maja Medaković, Ana Malbaša Major, Barbara Majstorović Ivezić, Jelena Rastočić i Nikolina Cetinić te producentica emisije Martina Pandža Brnić, pobrinut će se da Provjereno gledateljima svakog četvrtka pripremi zanimljive reportaže i u novoj sezoni donese priče koje moraju biti ispričane.

Provjereno - 2 Foto: DNEVNIK.hr



U prvoj epizodi donose priču o brodu Moby Drea i gotovo 400 tona azbesta koji je ilegalno ušao u hrvatske teritorijalne vode, a iz njih izašao zahvaljujući upornim građanskim inicijativama i građanima Splita. Detalje o slučaju otkriva reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Provjereno - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Uspjela je razgovarati s izvorima iz industrije recikliranja brodova koji tvrde kako pojedini brodovlasnici funkcioniraju: "Nije ih briga za okoliš, ako se ljudi razbole i umru, oni plate i gotovo". Uz to, za Provjereno su otkrili kako je prošle godine prikazivana količina azbesta na Moby Drea bila šest puta manja od stvarnog stanja, odnosno ispod 60 tona.

Provjereno - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Zašto je trebao u rezalište pa završio na remontu? Gdje bi završio opasni otpad? Provjereno je potražilo odgovore od svih uključenih strana, od talijanskih vlasti do hrvatskih ministarstava ne bi li rasvijetlili cijeli slučaj, a večeras donose i može li se opet ponoviti sličan scenarij.

Provjereno - 1 Foto: DNEVNIK.hr

U prvoj epizodi nove sezone donose i priču dobro uigranoj skupini računalnih kriminalaca koji su služili imenom voditeljice Eme Branice i emisije Provjereno ne bi li ljude naveli na investiranje u lažne platforme. Istražuju i priču o terenskim medicinskim sestrama koje su radile, ali plaću nisu primile. Uz to, pogledajte i kako je postati roditelj u šestom i sedmom desetljeću života.

Višestruko nagrađivana redakcija za cijelu sezonu najavljuje važne priče, od javnog interesa, one koje se tiču svih nas. Ne propustite Provjereno večeras u 23:45, na Novoj TV.