Kazneni progon Danke Derifaj prvi je takav slučaj u skoro 30 godina: "Vrijeme i tajming su čudni"

Podignuta je optužnica protiv Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i Thompsonovog susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma - objavili su odvjetnici koji zastupaju pjevača Marka Perkovića.

Ipak, odvjetnica optužene poručuje kako do danas nije zaprimila obavijest o podizanju optužnice.

"Državno odvjetništvo je očito proslijedio optužnicu na Općinski sud, međutim nama još nije došla niti službena obavijest i saznali smo iz medija da je optužnica dignuta", rekla je Jadranka Sloković.

Riječ je o događaju iz 2021. kada su troje optuženih, za potrebe snimanja priloga emiritanog u RTL-ovoj emisiji Potraga stupili na terasu za koju Perković tvrdi da je njegovo vlasništvo.

"Vrijeme i tajming su vrlo čudni"

Sloković ističe, iznenađena je trenutkom u kojem se sve događa. Od toga su prošle četiri godine, a policija u cijelom slučaju nije vidjela kazneno djelo.

Jadranka Sloković Foto: Dnevnik Nove TV

"Nakon Thompsonovog koncerta i njegovog ustoličenja njega kao ikone hrvatske desenice odjednom doalzi ta optužnica. Vrijeme i tajming - vrlo čudno. Meni se čini da se ovo pretvara u politički proces jer da se ne radi o Marku Perkoviću Thompsonu ta optužnica ne bi bila dignuta."

Dodala je da namjera Derifaj nije bila narušavanje nepovredivosti doma niti narušavanje osobnih sloboda već je htjela provjeriti informaciju koju je dobila, a koja je, kaže Sloković, sama po sebi sporna.

Derifaj: "Nije mi jasno otkud sad ideja..."

"Po meni se štiti ta situacija koja je de facto nepravna jer kako netko može stjecati pravo vlasništva na tuđem krovu", dodala je.

Danka Derifaj o podizanju optužnice saznala je iz medija. "Iznenađena sam. Mislim da je to obilježje autoritativnih sustava. Nije mi jasno otkud sad ideja da se novinare kazneno goni za njihov posao. Mislim da se ovdje radi o nečem drugom... Nije više stvar samo mene nego kompletne novinarske zajednice u Hrvatskoj", poručila je i dodala da je samo radila svoj posao.

"Nigdje u opisu nije uzeta činjenica da sam ja novinarka koja je radila svoj posao nego ispada da sam obična provalnica.. Zabrinjavajuće je da DORH drži ljestve čovjeku koji uzurpira tuđe nekretnine i to legalizira nasilno, a pritom kažnjava novinare koji na to ukazuju".

Marko Perković Thompson Foto: Dnevnik Nove TV

Ovo je prvi ovakav slučaj u gotovo tri desetljeća

Reagirali su i iz Hrvatskog novinarskog društva.

"Potpuno je nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne, a novinarka je to istraživala. Postupala je u javnom interesu i obavljala svoj posao... Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da Državno odvjetništvo podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava krhke medijske slobode", poručili su.

Ovaj slučaj oštro osuđuju i u sindikatu novinara.

"Riječ je o optužnici zbog koje kolegici Danki Derifaj prijeti zatvorska kazna. Ovo je kazneni progon novinarke koja je u tom trenutku radila novinarski posao", poručila je Maja Sever.

Reagirao i premijer

Oglasili su se i iz SDP-a.

"Ono što se sada događa u Hrvatskoj jako podsjeća na srpski obrazac: kazneni postupak za rad u javnom interesu, nejednak pristup informacijama i 'signal' ostalim novinarima da se ne bave određenim temama ili osobama, jer to nosi osobni i pravni rizik.

Na slučaj je reagirao i premijer. Poručuje, DORH je nazavisno tijelo koje samostalno odlučuje.

"Vlada s tim nema ništa kao što želimo da su mediji profesionalni, neovisni isto očekujemo i od pravosuđa", poručio je premijer Plenković.

Do zaključenja priloga, odgovor od Općinskog državnog odvjetništva u Splitu o ovom slučaju, Dnevnik Nove TV nije dobio.