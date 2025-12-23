Odzvonilo kontroverznim praksama agencija za nekretnine, spremaju se izmjene zakona: "Postalo je kaotično i teško za kontrolirati"

Službeno, u Hrvatskoj trenutačno posluju 1534 agencije za nekretnine, što je 17 posto njih više nego prošle godine, te 4896 agenata.



Zbog takvog rasta, Vlada ide u izmjene zakona.

"Javila se potreba za dodatnom regulacijom kako bi povećali pravnu sigurnost, profesionalnost i transparentnost tržišta nekretnina", poručio je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.

Od dvije do pet tisuća eura kazna je za krađu oglasa, od tri do pet tisuća eura platit će agencija koja posreduje bez ugovora, a ilegalnim agencijama će iz džepa izbiti i do 30.000 eura!

A na kraj bi napokon trebali stati onome što kupce najviše muči - dvostrukom naplaćivanju provizije.

Nakon što izglasaju zakon, Ministarstvo gospodarstva donijet će i niz pravilnika koje će sve podrobnije propisati.

