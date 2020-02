Inauguracija će se održati 18. veljače u podne, u svečanoj dvorani Ureda predsjednika na Pantovčaku.

Inauguracija Zorana Milanovića bit će skromna i bez prevelike pompe, kako je izabrani predsjednik i najavio u Dnevniku Nove TV, u prvom intervjuu nakon pobjede na izborima.

"To će biti tog dana na Pantovčaku, u Uredu predsjednika, i pozvat ću one za koje smatram da moraju biti tamo. To je aktualna predsjednica, uži kabinet Vlade, predsjedništvo Sabora, predsjednik Vrhovnog suda, načelnik Glavnog stožera, ljudi koji su bili u kampanji te moja supruga. Djeca vjerojatno neće prisustvovati", kazao je tada Milanović.

Inauguracija će se održati 18. veljače u 12 sati, u svečanoj dvorani Ureda predsjednika, a Jutarnji list doznaje da će joj prisustvovati 37 uzvanika te 13 sudaca Ustavnog suda na čelu s predsjednikom Miroslavom Šeparovićem. Bit će tu i predsjednik Vlade Andrej Plenković i četvorica njegovih potpredsjednika - Davor Božinović, Zdravko Marić, Damir Krstičević i Predrag Štromar, kao i Predsjedništvo Hrvatskog sabora, u kojem su predsjednik Gordan Jandroković te potpredsjednici Milijan Brkić (HDZ), Željko Reiner (HDZ), Furio Radin (talijanska nacionalna manjina), Božo Petrov (Most) i Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

Među uzvanicima će biti i predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Mirko Šundov te bivši predsjednici: Kolinda Grabar-Kitarović, Ivo Josipović i Stjepan Mesić, kao i predsjednik HAZU-a Velimir Neidhardt. Milanović će zvati i članove svojeg izbornog stožera, njih petnaestak, uz njega će biti i supruga Sanja Musić Milanović te majka Gina.

Milanović neće nositi lentu, što je najavio i u intervjuu za Dnevnik Nove TV: "Tko smatra da ju treba nositi, neka je nosi, ja ju neću ukidati".