Imali ste jedan govor u izbornoj pobjedi kojeg su mnogi ocijenili sjajnim i državničkim. Koji je Zoran Milanović pravi, onaj na dan izborne pobjede ili onaj iz 2016. kad ste napuštali Banske dvore?

Ili onaj iz 2007. To je sve isto, ljudi se ne mijenjaju.

Što ljudi mogu očekivati od vas kao predsjednika?

Da branim Ustav, borim se protiv lopovluka i sve ono što sam govorio u kampanji. Nisam obećavao čuda, ono što sam obećavao to ću i raditi.

Hrvatsku je nedavno šokiralo trostruko ubojstvo, a tu su i oni koji se sami organiziraju i žele uzeti pravdu u svoje ruke.

Šokiralo me to, kao i vas, kao i sve. Split živi od sigurnosti, nije baš siguran grad, ali nije niti najgori grad na svijetu. Hrvatska je dosta sigurna zemlja i stupanj javne sigurnosti je dobar. Treba više raditi na prevenciji. Mogu na prvu razumjeti i ljude koji na Facebooku, ali na drugu ne mogu. To treba prestati i tu Vlada ima moju podršku. Split je vrlo atomiziran i poseban grad. Velik je za Hrvatske uvjete, drugi je najveći, zajedno sa Solinom i Kaštelima, to je jedna velika urbana cjelina i raznorodna je. Za razliku od Zagreba, Rijeke i Zadra, Split je raznorodan na političkoj razini. U dijelovima Splita dobio sam 78 posto, a u nekim gradskim kotarevima dobio sam 20 posto. Taj grad je nastao na mišićima, na velikom rastu, na nagloj urbanizaciji i to se do dan danas nije uspjelo pomiriti. To je sociološki-sigurnosno veliki izazov.

Ti ljudi su se organizirali jer sustav ne valja pa će oni uzeti stvar u svoje ruke

Nisam ja vidio da su oni išta napravili, ali sama ideja je loša.

Sustav je zakazao i u slučaju tragedije u Andraševcu, pogotovo prema onim najstarijima. Mi smo nacija starijih ljudi, Vlada najavljuje izmjene zakona, ali vjerojatno žele čuti i što predsjednik misli.

Postojeći zakon je bio dovoljno dobar i sad je najlakše optužiti Vladu. Dogodio se užas i to je grozno. Mi smo sve starija nacija i trebamo ulagati u odgovarajuće vrste skrbi za ljude. Grad Zagreb ima u javnim domovima ni 4 tisuće kreveta i tamo je smještaj u prosjeku 4 tisuće kuna. U privatnim domovima taj iznos je i do tisuću eura. To je ozbiljan politički problem i svatko tko želi vlast u zemlji morat će odgovoriti na zahtjeve građana koji su realni i opravdani.

U jednom govoru nakon prvog kruga ste rekli kako će vam najvažniji zadatak biti uvjeriti one koji nisu glasali za vas da ćete biti i njihov predsjednik.

Nastojat ću.

Hoće li to biti geste ili neke velike i teške poruke?

Geste i poruke su manje-više isto.

Bojite li se da ćete time što njih želite uvjeriti da ste njihov predsjednik, izgubiti one koji su vas doveli tu gdje jeste.

Na primjer?

Ja ne znam, ja vas pitam.

Ja vam kažem ne.

Znači, vi ste sigurni u to?

Nisam, ali učinit ću sve da tako bude.

Dužnost trebate preuzeti 18. veljače, rekli ste da želite imati normalnu inauguraciju, kakva će ona biti?

Kao prvo, to ne znači da ostale nisu bile normalne. To je jedan čin, moraš preuzeti dužnost, a Ustav jedino što kaže je da se dužnost treba preuzeti polažući prisegu pred predsjednikom Ustavnog suda. To se može organizirati na stotinu načina. To će biti tog dana u Pantovčaku, u uredu Predsejdnika i pozvat ću one za koje smatram da moraju biti tamo. To je aktualna predsjednica, uži kabinet Vlade, predsjedništvo Sabora, predsjednik Vrhovnog suda, načelnik Glavnog stožera, ljudi koji su bili u kampanji te moja supruga.

Naša diplomacija već je obavijestila o inauguraciji. Što ako neki od predsjednika susjednih država žele doći?

To neće biti moguće, neće željeti doći. Inauguracija će biti organizirana na ovaj način. U Sloveniji predsjednik države koji je isto izravno biran drži prisegu u parlamentu. To bi vjerojatno bilo moguće i u Hrvatskoj, ali meni se ovo čini prikladnije.

To znači da ni lente više nema?

Ne, tko smatra da ju treba nositi, neka je nosi, ja ju neću ukidati.







