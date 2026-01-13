Gdje je zapelo? Titov Galeb još čeka prve posjetitelje, za sada je utrošeno oko 22 milijuna eura

Brod muzej je bez posjetitelja i zatvoren. Na Molo Longo stigao je uz pozdrav vodenih topova i sirena, a kako je doček završio i ljudi se razišli - sve je stalo!

"Vjerovatno treba još puno novca da se dovrši jer koliko sam čuo nije dovršen, a je li se taj novac mogao pametnije utrošiti, vjerovatno je!", kaže Antun iz Rijeke.

U svibnju je trebao biti otvoren, no 11 mjeseci poslije - još se čeka. Ipak, kažu iz muzeja, na muzejskom postavu se radi.

"Restauracija svog namještaja je gotova i namještaj je vraćen na brod te se nalazi na svom mjestu gdje je autentično stajao, priprema svog vizualnog sadržaja je gotova te će bit poslana u tiskaru kroz par dana", kaže Franka Toljanić, kustosica Muzej grada Rijeke.

Svaki dan stajanja treba platiti. Samo održavanje broda godišnje stoji oko 400.000 eura. Za sada je utrošeno oko 22 milijuna eura.

