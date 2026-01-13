Gdje je zapelo? Titov Galeb još čeka prve posjetitelje, za sada je utrošeno oko 22 milijuna eura
13. siječnja 2026. @ 21:01
Gotovo godinu dana prošlo je otkako je brod Galeb privezan u središtu Rijeke. Brod muzej koji je trebao prve posjetitelje primiti još za vrijeme Europske prijestolnice kulture - još je zatvoren. Svi rokovi i troškovi su probijeni, a nova gradska vlast, kaže - otvorenje još nije na vidiku.
Brod muzej je bez posjetitelja i zatvoren. Na Molo Longo stigao je uz pozdrav vodenih topova i sirena, a kako je doček završio i ljudi se razišli - sve je stalo!
U svibnju je trebao biti otvoren, no 11 mjeseci poslije - još se čeka. Ipak, kažu iz muzeja, na muzejskom postavu se radi.
"Restauracija svog namještaja je gotova i namještaj je vraćen na brod te se nalazi na svom mjestu gdje je autentično stajao, priprema svog vizualnog sadržaja je gotova te će bit poslana u tiskaru kroz par dana", kaže Franka Toljanić, kustosica Muzej grada Rijeke.
Svaki dan stajanja treba platiti. Samo održavanje broda godišnje stoji oko 400.000 eura. Za sada je utrošeno oko 22 milijuna eura.
