Imate budućeg prvašića? Uskoro počinju upisi u škole, a ovo su važni koraci koje morate napraviti

Imate li dijete koje će do 1. travnja ove godine proslaviti svoj šesti rođendan, onda u kući imate budućeg prvašića, koji na jesen kreće u školu!

Iako se rujan čini još daleko, upisi u prve razrede osnovnih škola u Hrvatskoj počinju već 1. veljače, a kako vas upisi ne bi zatekli nespremne, na jednom mjestu donosimo sve važne informacije.

Upisi u prvi razred za školsku godinu 2026./2027. obavljaju se online na stranici osnovne.e-upisi.hr. kojoj se pristupa putem sustava e-Građani.

Rokovi redovnog upisa su od 15. veljače do 15. ožujka, dok prijave za upis djece s poteškoćama počinju 1. veljače i traju do 15. lipnja, radi utvrđivanje potrebe za primjerenim oblicima obrazovanja i pomoći.

Prijava i liječnički pregled

Odmah nakon ulaska u sustav osnovne.e-upisi.hr roditeljima će biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Nakon prijave, roditelji će moći odmah odabrati i neke mogućnosti školovanja, uključujući produženi boravak, izborne predmete i sl.

Nakon predanog zahtjeva putem sustava e-Građani, potrebno je obaviti liječnički pregled kod liječnika školske medicine. Raspored pregleda objavljuje se tijekom veljače i ožujka, a potrebno ga je obaviti do svibnja.

Nakon liječničkog pregleda, u školi kojoj dijete pripada po adresi prebivališta stručno povjerenstvo škole od 1. travnja do 15. lipnja utvrđuje psihofizičko stanje i spremnost djeteta za školu.

Na liječničkom pregledu i utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta provjerava se između ostalog djetetovo znanje, vještine, motorika i drugi parametri koji otkrivaju je li dijete spremno za školske obveze.

Na temelju tih provjera donosi se odluka o mogućnosti redovnog upisa, prijevremenog upisa ili odgode upisa u prvi razred osnovne škole, kao i privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja školovanja po primjerenom ili posebnom programu.

Redoviti, prijevremeni i odgođeni upis

U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.

Moguće je upisati i mlađe dijete, koje će šest rođendan slaviti nakon 1. travnja, a najkasnije do 31. prosinca. No to je moguće samo iznimno, na zahtjev roditelja i uz rješenje upravnog županijskog odjela ili Gradskog ureda za obrazovanje te uz mišljenje stručnog tima djetetovog vrtića.

Upisu u prvi razred moguće je odgoditi i to samo za jednu školsku godinu. Odgodu upisa predlaže stručno povjerenstvo škole.

Za djecu s poteškoćama u razvoju potrebno je do 31. ožujka podnijeti zahtjev za odgodu upisa u 1. razred Uredu za obrazovanje u županiji ili Gradskom uredu.

Kako upisati dijete u neku drugu školu?

Dijete se automatski nalazi na popisu za osnovnu školu prema upisnom području, odnosno adresi prebivališta ili prijavljenog boravišta.

No, želite li dijete upisati u neku drugu školu, potrebno je dobiti pozitivno rješenje nadležnog tijela županije ili gradskog ureda te zadovoljiti uvjete da upis vašeg djeteta ne izaziva povećanje broja razrednih odjela te škole, da upis ne narušava optimalan ustroj rada škole te da upisom ne onemogućava upis djeci koja pripadaju toj školi.

Dijete je moguće upisati i u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Što ako nemate mogućnost za online upise?

Upisi se i ove godine provode isključivo putem sustava e-Građani, no roditelji koji nemaju mogućnost elektroničkog upisa, mogu se osobno javiti u školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, gdje će škola izvršiti upis.