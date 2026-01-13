Imali su velike planove za veliku promjenu u školama, ali rokovi stišću: "Nije realno"

OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu, u koju ide 700 učenika mora u dogradnju kako bi prešla u jednu smjenu i uvela cjelodnevnu.



Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana kaže da se radi o novoj školi. "Mi trenutno imamo 26 prostorija, imamo 32 razredna odjela tako da bi trebali još 6 prostorija minimalno dobiti da bi prešli u jednu smjenu", poručuje. Nada se da će ove godine krenuti radovi.

Plan Ministarstva bio je uvesti cjelodnevnu školu u školskoj godini 2027. na 2028. Za to je potrebno opremiti, izgraditi, dograditi škole i dvorane. Zagreb to, po svemu sudeći, neće stići.

Škola Foto: DNEVNIK.hr

"Nije realno da će do 2027. godine baš sve osnovne škole biti u jednosmjenskoj nastavi zato što je najveći problem u Zagrebu u odnosu na cijelu Hrvatsku", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pojašnjava i zašto.

"Zbog standarda državno pedagoškog ne možeš graditi škole u vis, već u širinu dograđivati škole da bi one bile u jednoj, ne u dvije smjene. Za to morate imati zemljište što nije lako rješavati imovinsko – pravne sporove. I zato je to komplicirano".

Kaže, riječ je o čak 50-ak objekata koje treba prilagoditi. Imovinsko - pravni odnosi muče i Split. Od 29 splitskih škola, trenutačno je 21 dvosmjenska, dvije su u tri smjene. Aplicirali su za 10 škola.

U Rijeci kažu kako je teško prognozirati precizne rokove, ali se nadaju da će uspjeti. U Osijeku se gradi jedna nova škola, 14 sportskih dvorana, a 5 škola se dograđuje. Očekuju da će stići.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.