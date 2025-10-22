Kad opasnost zaprijeti: Znate li što napraviti prije nego što vatrogasci stignu?

Iza svakog spašenog života, iza svakog ugašenog požara stoje ljudi koji su izabrali hrabrost. Ljudi koji ostavljaju nedjeljne ručkove, napuštaju rođendanske zabave kako bi pomogli drugima. Ljudi poput članova DVD-a Trešnjevka – nevidljivih heroja koji žive za trenutak kad nekome mogu pomoći. I koji znaju da hrabrost ne dolazi s kacigom, nego s ljubavlju.

U srcu Zagreba, na području Trešnjevke, djeluje jedno od najstarijih vatrogasnih društava u Hrvatskoj – Dobrovoljno vatrogasno društvo Trešnjevka. Iza njihove tihe prisutnosti stoje godine iskustva, intervencija, ali i ono najvažnije: ljubav prema pomoći drugima.

Vatrogasci DVD Trešnjevka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

"Da bi netko bio vatrogasac, prije svega je potrebna ljubav. A onda snaga koja zajedništvom prerasta u jednu veliku snagu koja ruši sve pred sobom u zaštiti od požara, potresa", kaže Ivica Brebrić, viši vatrogasni časnik koji broji 40 godina vatrogasnog iskustva.

Prva pravila kad nastane požar

U trenutku kad nastupi situacija u kojoj se nismo htjeli naći svaka sekunda se broji. Požari, potresi, poplave. Nesreće ne biraju ni vrijeme ni mjesto. No ono što uvijek možete birati jest kako reagirati prije nego što stigne pomoć. A često upravo te prve minute znače razliku između katastrofe i spašenog života. Kao građani, možda nikada nećemo držati crijevo u ruci ili spašavati živote iz ruševina. Ali neke stvari možemo i trebamo znati.

Kad se ulje zapali, većina ljudi automatski ide gasiti vodom, što je pogrešno jer to samo pogoršava situaciju. Ispravno je pokriti posudu mokrom krpom ili poklopcem. Filip Tinaher, vatrogasac

Vatrogasci DVD Trešnjevka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Možda zvuči jednostavno, ali kad se suočimo s plamenom, logika često nestane. Zato Filip naglašava najvažniju stvar: "Tijekom požara nikako ne otvarati vrata i prozore jer zrak potiče gorenje. I obavezno se spustiti na pod – dim uvijek ide gore."

U slučaju da nekome odjeća plane panika je najgori neprijatelj.

U slučaju da osobi gori odjeća, bilo bi dobro da ne paničari, da legne na pod, da ga druga osoba pokrije dekom ili da se rola jer, ako trči, još će više gorjeti. Filip Tinaher, vatrogasac

Plemenitost se uči od malih nogu

U DVD-u Trešnjevka danas djeluje više od 160 članova, od kojih je 25 operativnih. No njihova misija ne prestaje s gašenjem požara, borbom s poplavama, potresima.

Aktivno rade i na prevenciji i edukaciji: provode vatrogasne radionice i demonstracije za dječje vrtiće, škole, ali i za domove umirovljenika.

Vatrogasci DVD Trešnjevka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

"Ponosni smo na rad s mladima. Od malih nogu učimo ih da je ovo što radimo plemenito. Humanost i požrtvovnost nisu nešto što umjetna inteligencija može naučiti. To se nosi u sebi, to se prenosi s koljena na koljeno", kaže Sabina Kucelj, vatrogasna časnica.

Filip to potvrđuje iz osobnog iskustva: "U DVD-u Trešnjevka sam od osme godine. Krenuo sam jer sam gledao vatrogasna vozila, kanadere na moru... Sad sam tu već deset godina."

A neki su doslovno rođeni u vatrogasnim čizmama.

Sve je počelo s mojim djedom. On je bio vatrogasac, pa moj otac, sad sam ja. I prenosim to na svoju djecu. Tradicija traje gotovo sto godina. Ivica Brebrić, viši vatrogasni časnik

Kad vatra zaprijeti: Znate li što napraviti prije nego što vatrogasci stignu? (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Edukacija koja spašava živote

Biti vatrogasac znači biti spreman na sve. Sjećanja na intervencije ostaju duboko urezana.

"Jedna od intervencija koja mi je ostala u sjećanju bila je ispumpavanje ogromnih količina vode u toplanama. Spasili smo višemilijunske strojeve od uništenja. Svaka intervencija nosi nešto svoje", dodaje Ivica.

No da bi netko mogao djelovati u takvim uvjetima, potrebna je edukacija, oprema, prostor za vježbu i podrška zajednice. Zato su posebno zahvalni na pomoći koja im dolazi izvan vatrogasnog svijeta. Kaufland s ponosom podržava DVD Trešnjevka i dobrovoljna vatrogasna društva diljem Hrvatske u njihovoj misiji.

Kad vatra zaprijeti: Znate li što napraviti prije nego što vatrogasci stignu? - 3 Foto: Karlo Klasić/Nova Studio

"Drago nam je da nas je Kaufland prepoznao i podržao sredstvima koja ćemo iskoristiti za edukaciju novih članova i školarine za postojeće. Također, uređujemo i dvoranu gdje održavamo vježbe s mladima", kaže Sabina.

Možda nećete nikad upaliti rotacijska svjetla. Sirenu. Ali možete naučiti kako ugasiti plamen prije nego što se proširi. Kako ne paničariti. Kako pomoći drugome. I kako podržati one koji gase požare iz ljubavi, ne iz dužnosti.

Vatrogasci DVD Trešnjevka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Zato sljedeći put kad vidite vatrogasce, sjetite se, oni ne gase samo požare. Oni pokazuju da je uz puno ljubavi i zajedništvo sve moguće.