Hrvatska je ušla u eurozonu, a poznat je i službeni tečaj konverzije - 7,53450 kuna za 1 euro. Trgovački lanci pripremaju se za dualni prikaz cijena, a kupci će uskoro moći vidjeti koliko koji proizvod košta u kunama i u eurima.

Trgovine će uskoro morati cijene prikazati u kunama i eurima. Neke će to napraviti ranije, neke do roka kad su obvezne to napraviti - 5. rujna.

Konzum

Konzum u tjednu od 11. do 17. srpnja kreće s dvojnim iskazivanjem cijena proizvoda i usluga, pa će tako i prije službene obveze o dvojnom iskazivanju cijena, koja stupa na snagu 5. rujna, kupci u tom trgovačkom lancu imati uvid u cijene proizvoda i u novoj valuti.

"Svi će artikli u Konzumu imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima te iznos fiksnog tečaja konverzije, koji iznosi 7,53450 kuna za euro, a promjena svih etiketa u Konzumovih više od 600 prodavaonica bit će napravljena do kraja srpnja", priopćeno je u četvrtak iz Konzuma.

Dodaje se da je dvojni prikaz cijena i prije zakonske obveze nastavak politike otvorenog i transparentnog odnosa kompanije prema kupcima.

"Uvijek nastojimo biti otvoreni u svemu što radimo pa tako i u ovom izazovnom razdoblju uvođenja eura. Na vrijeme smo krenuli s pripremama i naši su zaposlenici spremni nastaviti sa svim fazama implementacije ovih povijesnih promjena kako bismo pomogli svojim kupcima da se što lakše prilagode tranziciji na novu valutu", poručio je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.

Cjelokupan proces uvođenja eura u Hrvatskoj podijeljen je u tri faze te Konzum svojim aktivnostima prati svaku od njih.

Prva se odnosi na prikaz dvojnih cijena i fiksnog tečaja, s čijom je implementacijom Konzum već krenuo. Dvojne će se cijene iskazivati do 31. prosinca 2023. godine na svim proizvodima u svim Konzumovim prodavaonicama, uključujući i internetsku prodavaonicu.

Pritom će se cijene u objema valutama prikazivati kroz cijeli proces odabira i kupnje artikala – na policama u prodavaonicama, u online košaricama, tijekom 'checkouta' i potvrde narudžbe prilikom online kupnje te na izdanim računima.

Druga će faza početi 1. siječnja 2023. s uvođenjem eura, a važno je napomenuti da će se u kunama moći plaćati do 14. siječnja iste godine, uz povrat novca u eurima.

Treća faza odnosi se na razdoblje od 15. siječnja 2023. godine kad će euro biti jedina valuta kojom će kupci moći plaćati u Konzumovim prodavaonicama.

SPAR

U SPAR-u su provedene sve potrebne pripreme i investicije u sustavu.

"SPAR Hrvatska povela je sve pripreme koje, u skladu sa zakonskim rokovima, osiguravaju dvojno iskazivanje cijena s ciljem transparentnog komuniciranja cijena u kunama i eurima. Provedene su sve potrebne pripreme i investicije u sustavu, a operativno najzahtjevnije bit će zamijeniti brojne etikete cijena", navode u SPAR-u.

"Ovisno o formatu i veličini trgovine govorimo o više od 25.000 artikala. Spremni smo kako bi sve proveli transparentno i na vrijeme prema zakonskim uputama i postavljenim rokovima na zadovoljstvo naših kupaca", dodaju.

Studenac

Iz Studenca poručuju da se intenzivno pripremaju za promjene.

"Studenac se već intenzivno, u svim operativnim jedinicama i poslovnim sektorima kompanije priprema na proces zamjene hrvatske kune eurom.

Slijedeći Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača Republike Hrvatske, Studenac će u svojim prodavaonicama početi s dvojnim prikazivanjem cijena u valutama hrvatske kune i eura početkom rujna 2022. godine", priopćeno je iz Studenca.

Lidl

Iz Lidla poručuju da s dvojnim prikazom cijena kreću krajem kolovoza.

"Lidl Hrvatska kreće s dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i eurima krajem kolovoza. Na vidljivom mjestu u svim Lidl trgovinama bit će istaknut i službeni fiksni tečaj konverzije, kao i na našim mrežnim stranicama te na svakom računu, kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene korektno preračunate u novu valutu", poručuju u Lidlu.

"Dvojne cijene u našim trgovinama, lecima, računima i ostalim materijalima bit će iskazane jasno, čitljivo i lako uočljivo", dodaju.

Kaufland

Iz Kauflanda navode kako se radi o procesu koji zahtijeva više vremena pa će to napraviti postupno.

"Budući da se radi o procesu za koji je potrebno više vremena, Kaufland će uskoro postepeno početi s iskazivanjem dualnih cijena kako bi sve bilo spremno i prije 5. rujna 2022. od kada će takvo iskazivanje cijena biti obvezno", poručuju iz Kauflanda.

DM

Trgovački lanac dm odlučio je od četvrtka, dva mjeseca prije zakonske obveze, uvesti dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima kako bi kupcima olakšao prilagodbu na euro kao novu službenu valutu RH, izvijestili su u četvrtak iz tog lanca.

Od četvrtka, kako kažu iz dm-a, dvojne cijene su iskazane u njihovom online shopu i aplikaciji za pametne telefon, dok se u prodavaonicama to počinje uvoditi od ponedjeljka, 18. srpnja.

"U svih 168 prodavaonica dm-a u 63 grada cijene proizvoda bit će iskazane u eurima i kunama najkasnije do 1. kolovoza", poručuju iz dm-a u Hrvatskoj, dodajući da to dodatno pokazuje njihovu predanost transparentnom poslovanju i brige o kupcima.

"S uvođenjem dvojnog iskazivanja cijena počeli smo odmah nakon definiranja fiksnog tečaja konverzije kako bismo još jednom potvrdili da je temelj našeg poslovanja prilagodba potrebama kupaca", objasnio je prokurist i voditelj resora Informatike, financija, računovodstva i kontrolinga u dm-u Dario Klemar.

Dodaju i da se za preračunavanje kuna u eure koristi isključivo fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu, a iznos dobiven nakon preračunavanja zaokružuje se na dvije decimale primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Hrvatska službeno u Eurozoni

Hrvatska je i službeno ušla u eurozonu. Ministar financija Zdravko Marić ranije je rekao kako je ovo povijesni događaj za Hrvatsku.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) usvojilo je posljednja tri pravna akta o pridruživanju Hrvatske europodručju od 1. siječnja 2023.

Poznat je i službeni tečaj konverzije, koji će biti 7,53450 kuna za 1 euro.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić ne misli da će se nakon ove odluke nešto bitno događati na tečajnom tržištu.