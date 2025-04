Uživajte dok traje: Pogledajte jutrošnje temperature po gradovima

Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a drugdje promjenjivo uz sunčana razdoblja, prognoza je za četvrtak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Lokalno malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 13 do 18, na obali i otocima od 18 do 21 Celzijevih stupnjeva.

Pogledajte jutrošnje temperature u gradovima u Hrvatskoj:

Temperature u Hrvatskoj 3. 4. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

