Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić dao je izjavu medijima u povodu odluke Vijeća EU-a o pridruživanju Hrvatske europodručju.

Hrvatska je dobila definitivnu potvrdu o ulasku u europodručje, a poznat je i konačni tečaj po kojem će se kune mijenjati u euro. On će biti 7,53450 kune za 1 euro. Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić dao je kratku izjavu medijima povodom službenog primitka Hrvatske u eurozonu.

"Ovo je povijesni dan za Hrvatsku, pet godina napornog rada se iplatilo, sada su pred nama tehničke pripreme. To će značiti puno više sigurnosti, to će biti bolje za građane, za poduzetnike i to će se odraziti na rast standarda za građane", kazao je Vujčić.

Ministar ne misli da će se nešto bitno događati na tečajnom tržištu. "Neće biti značajnih fluktuacija tečaja u idućem razdoblju. Ključno je da znamo tečaj. Od 5. rujna imamo obvezu isticanja cijena i u kunama i u eurima, ali to se može i od sada", napomenuo je guverner.

Komentirao je mogući rast kamatnih stopa: "Do 01.01 ćemo vjerovatno i mi dizati kamatne stope", kazao je. Ministar očekuje da će većina bankomata od nove godine biti na euru.

"Povijesni dan"

"Veliki dan za Hrvatsku, usudio bih se reći i povijesni", rekao je u utorak ministar financija Zdravko Marić po dolasku na sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Ecofin), koje je usvojilo tri pravna akta - odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj, zatim dopunu uredbe u kojoj će se popisu 19 članica europodručja dodati Hrvatska kao 20. članica. Treći pravni akt je uredba kojom se utvrđuje definitivni tečaj konverzije kune u euro.

Marić kaže da će se nakon što bude poznat konačni tečaj aktivirati određene odredbe hrvatskog zakona o euru, to jest kreće se najprije s dobrovoljnim, a od 5. rujna s obveznim dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i euru.