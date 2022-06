Od rujna će sve cijene biti izražene u kunama i eurima. Vlada tako želi obeshrabriti trgovce na zaokruživanje cijena na više s prvim prvim iduće godine kada uvedemo euro, što građane najviše brine. Dnevnik Nove TV je dvojne cijene iskazao već danas, kako biste vidjeli koliko novca - zapravo nemamo.

S prvim siječnjem 2023. zamijenit ćemo kune za eure i možda tad više nego ikad shvatiti koliko zapravo malo novca imamo. Prosječna plaća veća je nego ikad i iznosi 7547 kuna - ili točnije 1001 euro. Dakle, plaća će nam stati u dvije novčanice i jednu kovanicu, izvještava reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Medijalna plaća koju prima najviše Hrvata je 835 eura. Usporedbe radi, pola tog iznosa potrebno je za najam dvosobnog stana u Zagrebu. Radnička mirovina manja je i od najamnine te iznosi 380 eura.

Kad smo kod stanovanja, tu smo i najčešće sve računali u eurima. Prosječni Hrvat može si kupiti pola kvadrata stana u Zagrebu. Za 50 kvadrata treba raditi više od 9 godina i pritom ne trošiti ni na što drugo.

Računi i sad ubijaju, a psihološki će to biti još gore. Pun spremnik goriva već je 90 eura, grijanje za kuću od 100 četvornih metara zimi 120 eura, prosječan račun za struju je 40 eura, za vodu 25 do 30 eura. Cijene hrane već mjesecima lete u nebo. Prije inflacije kućanstvo je trošilo 300 eura mjesečno na hranu sada i do 400 eura - pola medijalne plaće.

Građane muči zaokruživanje cijena.

"Svaki dan kupujem, vidim da je sve skuplje i skuplje. Evo krastavci 10 kuna", kaže Jadranka iz Zagreba koja očekuje da će cijena, kada pređemo na eure, biti dva eura, a ne euro i 70.

Zlatko kaže da je zaokruživanje cijena doživio u Njemačkoj.

"Ružno je bilo da mi je plaća bila ista, a cijene su podijelili po drugom kursu", rekao je Zlatko.

Država to planira zaustaviti obvezom iskazivanja dvostrukih cijena već od rujna. Ubrzo će krenuti i s medijskom kampanjom jer ruku na srce Hrvati nisu financijski najpismeniji narod. Imaju i druge alate.

"Ostavili smo tu mogućnost da se dva tjedna i dalje može plaćati u kunama dakle do 14. 1. u ponoć i slične svari. Nastajili smo puno toga predvidjeti, ali da vam ja sad mogu reći, bit će vam to sve ono da nećemo imati niti jednu dodatnu sijedu na glavi niti jednu brigu, bilo bi zaista nekorektno", kaže ministar financija Zdravko Marić.



"Učit ćemo u hodu, a bit će i skupih, glupih pogrešaka. Zamislite samo ovo: iz džepa vam ispadnu 3 kovanice. Do sad ste mogli izgubiti tek nekoliko kuna, dogodine čak 45", zaključuje Goleš.

