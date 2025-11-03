Jutro uz šum valova: Luksuzni apartman koji miriše na more i mir
05. studenoga 2025. @ 14:00
Samo stotinjak metara od mora u Zadru, novi luksuzni apartman u prizemlju nudi prostor za život, opuštanje i uživanje. Prostrane sobe, bazen u vrtu i terasa stvaraju osjećaj privatnog utočišta uz šum valova u daljini.
Zamislite jutro koje počinje kavom na terasi, uz pogled na bazen i mirnoću vrta, svega nekoliko koraka od mora. Novi apartman u prizemlju spaja eleganciju, udobnost i prirodni ritam života uz obalu.
Postoje mjesta koja pružaju više od onoga što nazivamo krov nad glavom. Pružaju mir, toplinu, sreću. Novi luksuzni apartman u prizemlju novoizgrađene zgrade u zadarskom naselju Diklo, smješten svega 110 metara od mora, upravo je takvo mjesto.
Prostran, svijetao i pažljivo projektiran, pruža osjećaj privatnosti, mira i slobode, ali i blizinu svega što čini život uz more posebnim.
Ovaj apartman od četiri spavaće sobe i tri kupaonice objavljen na platformi Bijelo Jaje, nudi jasnu razliku između prostora za odmor i prostora za druženje. Dnevni boravak i kuhinja u open space konceptu, povezani s terasom i bazenom, stvaraju prirodnu granicu između unutarnjeg i vanjskog života.
Terasa od 63 m² i privatni vrt s bazenom od 35 m² pozivaju na jutarnju kavu na svježem zraku, roštiljanje s prijateljima ili večernje opuštanje uz zvuk mora u daljini.
Sve su prostorije klimatizirane, a podno grijanje s dizalicama topline čini zimu ugodnom. Kvalitetna stolarija i klizne stijene olakšavaju pristup terasi i lođi, dok walk-in tuševi i vrhunske sanitarije poput Geberita i Hansgrohea osiguravaju luksuz u svakodnevnim rutinama. Sigurnost je također na prvom mjestu. Protuprovalna vrata i video nadzor daju mir i osjećaj potpune privatnosti.
Savršeni balans između prirode i tehnologije
Ovaj apartman nije samo prostor za život, već i prostor za uživanje. Lift povezuje garažu i ostavu, električne rolete i komarnici dodaju praktičnost, a troslojna stakla i ETICS izolacija osiguravaju vrhunsku energetsku učinkovitost. Sve je tu da život bude jednostavan, ugodan i bezbrižan, ali opet elegantan i sofisticiran.
Biti samo stotinjak metara od plaže znači da jutra počinju šumom valova i laganim povjetarcem, a večeri s pogledom na more i zvijezde. Idealno za obitelj, ali i za one koji traže luksuzan, udoban dom ili mjesto za odmor. Ovdje prostor, svjetlost i blizina mora postaju dio svakodnevnog života. Bez žurbe, život ovdje teče polagano, onako kako želite vi i vaša obitelj.
Više informacija i fotografija možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.
